これポーチに入れとくと便利！出先で気づいても焦らない！カッターみたいな100均便利グッズ
商品情報
商品名：スライド式かみそり セーフティーガード付き 2P
価格：￥110（税込）
サイズ（約）
（収納時）幅1.8×長さ9cm
刃：長さ3.3cm
内容量：2本
販売ショップ：セリア
JANコード：4968583259672
2本入りでお得！セリアでスライド式のかみそりをGET
セリアをパトロールしていると、衛生グッズ売り場でコンパクトなかみそりを発見。その名も『スライド式かみそり セーフティーガード付き 2P』。2本入りで￥110（税込）とコスパ抜群でした♪
スライダーを動かすとかみそりの刃が出てくる仕組み。しかし、このスライダーが結構硬いんです…特にネイルをしていると、刃が出しにくいのではと思います。
とはいえ、刃が勝手に出てこない点は安全性が高く持ち運びやすい印象。刃をカバーするキャップをなくす心配がないのも嬉しいポイントです。
収納時は約幅1.8×長さ9cmとコンパクトなサイズ感になります。刃の長さは全部出すと約3.3cmあります。
セリアの『スライド式かみそり セーフティーガード付き 2P』を実際に使ってみた！
かみそりの使用感は、可もなく不可もなくといったところ。大手メーカー品と比べると、ちょっと物足りなさを感じてしまうかもしれませんが…ちゃんと剃ることはできますよ！お値段のことを考えれば、妥当かな〜と感じます。
ポーチに入れてもかさばらず、ピンク色の見た目も可愛いのが◎。持ち運び用としてちょうどいいアイテムです。
出先でムダ毛や剃り残しに気づいたときも、さっとケアできるので1本持っておくと安心。
眉毛のお手入れグッズなら、『コーム付眉毛用はさみ』もセリアでGETできます。コームが硬くて外しにくいのが難点ですが、切れ味は良いんです。ドラッグストアで買うよりもお得なので、一度お試しあれ♪
今回はセリアの『スライド式かみそり セーフティーガード付き 2P』と『コーム付眉毛用はさみ』をご紹介しました。
気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。