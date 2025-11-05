これポーチに入れとくと便利！出先で気づいても焦らない！カッターみたいな100均便利グッズ

セリアでお買い物をしていると、衛生グッズ売り場でスライド式のかみそりを発見しました。ピンク色で可愛らしく、2本入りで￥110（税込）とコスパも抜群。持ち運びに嬉しいコンパクトなサイズ感が魅力です。かみそりも実際に使ってみたので、この機会にぜひチェックしてくださいね。早速見ていきましょう♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：スライド式かみそり セーフティーガード付き 2P

価格：￥110（税込）

サイズ（約）

（収納時）幅1.8×長さ9cm

刃：長さ3.3cm

内容量：2本

販売ショップ：セリア

JANコード：4968583259672

2本入りでお得！セリアでスライド式のかみそりをGET

セリアをパトロールしていると、衛生グッズ売り場でコンパクトなかみそりを発見。その名も『スライド式かみそり セーフティーガード付き 2P』。2本入りで￥110（税込）とコスパ抜群でした♪

スライダーを動かすとかみそりの刃が出てくる仕組み。しかし、このスライダーが結構硬いんです…特にネイルをしていると、刃が出しにくいのではと思います。

とはいえ、刃が勝手に出てこない点は安全性が高く持ち運びやすい印象。刃をカバーするキャップをなくす心配がないのも嬉しいポイントです。

収納時は約幅1.8×長さ9cmとコンパクトなサイズ感になります。刃の長さは全部出すと約3.3cmあります。

セリアの『スライド式かみそり セーフティーガード付き 2P』を実際に使ってみた！

かみそりの使用感は、可もなく不可もなくといったところ。大手メーカー品と比べると、ちょっと物足りなさを感じてしまうかもしれませんが…ちゃんと剃ることはできますよ！お値段のことを考えれば、妥当かな〜と感じます。

ポーチに入れてもかさばらず、ピンク色の見た目も可愛いのが◎。持ち運び用としてちょうどいいアイテムです。

出先でムダ毛や剃り残しに気づいたときも、さっとケアできるので1本持っておくと安心。

眉毛のお手入れグッズなら、『コーム付眉毛用はさみ』もセリアでGETできます。コームが硬くて外しにくいのが難点ですが、切れ味は良いんです。ドラッグストアで買うよりもお得なので、一度お試しあれ♪

今回はセリアの『スライド式かみそり セーフティーガード付き 2P』と『コーム付眉毛用はさみ』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。