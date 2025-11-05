快適すぎるんよ…無印風なのに100円♡実家にまで買い足したミニラック

食器用洗剤やハンドソープは台に直置きすると、ヌメリやカビが発生しがち。そんな悩みを解消する、コンパクトかつ通気性の良いボトルラックをセリアで見つけたのでご紹介します！オールステンレスの洗練されたデザインで、まるで無印良品のアイテムのよう♡ボトル1個分にジャストサイズで、省スペースで置いておけます。

商品情報

商品名：ステンレスキッチン洗剤ボトルラック

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：8.5×8.5×2cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4968951212506

ハンドソープ1個分にぴったり！セリアの『ステンレスキッチン洗剤ボトルラック』

キッチンや洗面所で置き場に困りがちな洗剤類。直置きだと衛生面が気になるし、大きなラックは場所を取るのでサイズ感も悩みでした。

そんなとき、セリアのお風呂用品売り場で見つけたのが『ステンレスキッチン洗剤ボトルラック』。

食器用洗剤やハンドソープを1個置くのにちょうどいいサイズで、省スペースで置いておけます。まさに求めていた理想のサイズです！

オールステンレスで底部分には足付き。通気性が良く、台に触れる部分が少ないのが◎

水に濡れても乾きやすく、洗剤ボトルやラック自体のヌメリも防止できて衛生的に使えます。

無印良品みたいなスタイリッシュなデザイン♡

筆者は洗面所でハンドソープ置きとして使っています。シンプルで洗練されたデザインは、どことなく無印良品のアイテムのよう。これが100円で買えるのは嬉しいです。

無印良品にもステンレス製のボトルラックが売っていますが、高さがあるので、セリアのラックのほうがよりコンパクトに置けるのがGOOD。

ただ、高さがない分、背の高いボトルだとやや倒れやすいです。その辺りは使うボトルのサイズや好みによるかもしれません。

また、どちらのラックも脚部分に滑り止めが付いていないため、ちょっとした振動でツルッと滑ることがあります。筆者は輪ゴムやシリコーン素材を使って、滑り止めをプラスするアレンジを検討中です。

個人的にはこのシンプルな見た目がお気に入り。筆者は自宅用に購入した後、実家の家族にもオススメして、今ではどちらの家でも愛用中です♡

今回はセリアの『ステンレスキッチン洗剤ボトルラック』をご紹介しました。置く場所を選ばないデザインで、どんなボトルにもしっくりなじみます。

コンパクトかつ通気性の良いボトルラックを探していた方におすすめなので、気になった方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。