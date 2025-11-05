だし文化を世界に 「茅乃舎」 銀座に旗艦店 11月21日開業 久原本家グループ

久原本家グループは11月21日、久原本家が展開するブランド「茅乃舎」の新たな旗艦店「東京銀座 茅乃舎」をオープンする。デザイン監修は隈研吾氏。日本のだし文化の魅力を国内外に向けて発信するフラッグシップストアとして、ここでしか取り扱いのない厳選しただし素材、上質な贈答品を提供する。

茅乃舎の原点である素材へのこだわりを体現した1階では、主力のだし商品に加え、乾物20種類以上を単品で用意。全国各地から選び抜いた鰹節や昆布、炭火焼きあご、あご煮干しなど日本の食文化を体験できる商品を揃える。

地域の特色ある乾物素材を組み合わせた「茅乃舎 厳選素材 乾物キット」5種（東京、名古屋、能登、京都、博多）も展開。各地の郷土料理レシピも用意する。同店限定の「特選 茅乃舎だし」や「だし茶漬け うなぎ」なども揃える。

ゆっくりと買い物を楽しめる2階では、選び抜かれた贈答品を中心に商品を展開する。「特別誂え みやびだし」や「特別誂え 山椒生七味」のほか、京都・一乗寺にあるフランス菓子の名店「レジス・デ」の茅乃舎特別仕様クッキーなど同店でしか手に入らない特別な商品を用意する。

手土産として「東京銀座 茅乃舎 限定 だしいなり」、また、日本の食にまつわる美しい道具も販売する。ギャラリー機能を備え、文化的な体験価値も提供する。

所在地は東京都中央区銀座3の4の8。店舗面積60坪（1階30坪、2階30坪）。営業時間午前11時〜午後8時（予定）。店舗設計は隈研吾氏で、茅葺き屋根を想起させる杉格子の庇（ひさし）を重ねた温かみのある外観が特徴だ。