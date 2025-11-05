100均も遂にここまで来たか！これで700円は業界が震撼…！あえて指名買いしたいイヤホン
商品情報
商品名：オーロラカラーワイヤレスイヤホン（BT007、ルミナスピンク）
価格：￥770（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480790121
デザインも音質もハイレベル♡ダイソーで見つけた優秀なワイヤレスイヤホン
家電量販店などで販売されていてもおかしくないような、クオリティの高いイヤホンが登場し度々話題になるダイソー。
今回もレベルの高いワイヤレスイヤホンを発見したのでご紹介します！それが、こちらの『オーロラカラーワイヤレスイヤホン（BT007、ルミナスピンク）』という商品です。
価格は770円（税込）。購入した店舗では、電気小物売り場にありました。
イヤホンには珍しい、オーロラカラーでとっても可愛いです♡
「ルミナスピンク」というカラー名なだけあって、ツヤッとした偏光パールのピンクカラーで存在感があります。
リモコンで簡単に操作できて楽ちん！充電は別売のType-Cを使用◎
リモコンで曲の再生や曲送り、ボリュームの調整ができて便利！
リモコンは曲送り・曲戻しボタンと、センターボタンの3つのみです。
音量操作も曲送り・曲戻しボタンで行うため、操作方法に慣れる必要がありますが、簡単なのでご安心を。
曲送り・曲戻しボタンをそれぞれ1回ずつ押すことで、音量をアップ・ダウンさせることができます。
また、それぞれ2回押すことで、曲送り・曲戻しが行えます。
センターボタンを3秒以上長押しすると、電源をON・OFFできます。1回押すことで、曲の再生・一時停止、着信の受話・終話ができます。
同じくセンターボタンを3回押すと、音声アシスタントが起動されます。
充電は別売のUSB Type-Cの充電ケーブルを使って行います。充電に要する時間は約2時間30分です。
充電ケーブルを接続すると、LEDが赤く点灯して充電が開始されます。
充電が完了すると、LEDが消灯するのでわかりやすいです。
ペアリングはボタン長押しで簡単！音質がかなり良くて驚き！
充電が完了したので、さっそくペアリングしてみました。手順については説明書に詳しく書かれているので安心です。
まず、イヤホンの電源がOFFになっている状態から、センターボタンを3秒以上長押しして、ペアリングモードにします。
ペアリングモード中は、LEDが赤と青に交互に点滅します。
接続先機器のBluetooth設定から、「DAISO_BT0○○」から始まる型番を検索、登録することでペアリングが完了します。
ちなみに、型番は商品によって異なります。購入した商品は『オーロラカラーワイヤレスイヤホン（BT007、ルミナスピンク）』で、「DAISO_BT007」という型番が出てきたので、そちらを選択しました。
使用条件により異なりますが、イヤホンの連続再生時間は約7時間。連続待ち受けは約75時間となっています。
今回はスマートフォンに接続して聴いてみましたが、ここまで音質が良いとは思いませんでした！
ひとつひとつの音がクリアに際立ち、くぐもった感じや、ざらつきなどの違和感を感じません。
低音は深みがありつつも重たすぎず、高音域も透明感のある響きが広がります。
音質にはあまりこだわらないタイプですが、高価なイヤホンと聞き比べてみても、正直こちらの方が聴きやすく感動しました。
今回は、ダイソーの『オーロラカラーワイヤレスイヤホン（BT007、ルミナスピンク）』のレビューをお届けしました。
100円ショップのイヤホンも、ついにここまで来たか…と感動しました♡音にこだわりのある方には物足りない部分もあるかもしれませんが、700円で買えるイヤホンとしては十分なクオリティなのではないかと思います！
お手頃でクオリティの高いイヤホンをお探しの方におすすめなので、見つけたらぜひゲットして試してみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。