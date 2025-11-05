その都度しまわずに済む！「ピタッとつけて保管できる」「いつでも使えて便利！」100均グッズ
商品情報
商品名：マグネット付カッター（ブラック、9mm）
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480588681
ネオジム磁石付きで保管に便利！ダイソーの『マグネット付カッター（ブラック、9mm）』
今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた『マグネット付カッター（ブラック、9mm）』という商品です。
価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、文具売り場に陳列されていました。
100均では、あまり種類が多くはないマグネット付きのカッターです。
マグネットはネオジム磁石が使用されています。
このサイズ感で、取り出しやすい場所にくっつけて保管できるのが、とても便利だなと思い購入してみました！
切れ味については、可もなく不可もなく普通といった印象です。簡単な工作や開封であれば、何も問題なく使えます！
ただ、カットしている際に刃の揺れを多少感じます。
ペーパークラフト等の精密な作業より、開梱などの軽作業に向いているかな…と感じました。
別売の新しい刃に取り替えることもできます。
刃の幅は9mmとなっています。
切れ味が悪くなったら、刃をカットすることもできます。
本体上部の刃折器を取り外し、隙間に刃の1目盛り分を挟むことで折ることができます。
ネオジム磁石なので、想像以上にしっかり貼り付いてくれるのも嬉しいポイント。
冷蔵庫や玄関のドアなどの目につきやすい場所に貼り付けておけば、いつでも使えて便利です。
有名メーカーの『タッチカッター マグネット付』もおすすめ！
同じくダイソーで販売されている『タッチカッター マグネット付』もおすすめです。
有名刃物メーカーの「OLFA（R）」のカッターナイフなのに、価格は110円（税込）とお手頃です！
ストッパーが付いており、スライダーを押し切ると刃を固定できる仕様です。
刃はバネの力で戻るようになっているので、刃をしまい忘れる心配がありません。
マグネットが付いているので、箱や手紙の開封、飲み切ったペットボトルのラベルをはがすときなどに、サッと使えて便利ですよ！
今回は、ダイソーで販売されているおすすめのカッターナイフを2種ご紹介しました。気になる商品が見つかったら、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。