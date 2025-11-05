Snow Man佐久間大介、“スパイ7分の1”に挑戦 視聴者参加型企画もスタートへ
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が25日放送のカンテレ・フジテレビ系『火曜は全力！華大さんと千鳥くん』（毎週火曜 後10：00）に出演する。
【番組カット】カッコイイ…！眉間にシワを寄せる菅田将暉
11月は豪華ゲストが続々登場し、見どころ満載の「スパイ７分の１」を放送。11月11日の放送には菅田将暉が、11月25日の放送には北川景子、そしてSnow Man佐久間大介が出演し、博多華丸・大吉、千鳥、かまいたちとともに体を使ったさまざまなゲームに挑戦する。一体誰がスパイなのか、疑心暗鬼の中で繰り広げられる心理戦と爆笑の展開となる。
さらに、来週11日の放送より視聴者参加型企画「スマホでスパイ７分の１」がスタート。地上波放送中にスマートフォンを使ってスパイを予想して投票し、見事スパイを的中させた方の中から抽選で1人に、純金スパイカードをプレゼント。また、いち早く的中させた上位3人には、特製クオカード（スパイバージョン）1000円分も贈呈される。OA中には、ゲーム参加者のスパイ予想がデータ放送にてリアルタイムでチェックできる。
