「一切ない！」霜降り明星・粗品、リアルな恋愛事情を明かす「怖いんやろな」

11月3日、霜降り明星（せいや・粗品）がYouTubeチャンネル『しもふりチューブ』を更新。粗品が、最近の恋愛事情について話した。

【関連】霜降り明星・粗品、自身が離婚に至った経緯を明かす「徐々にしんどくなってみたいな感じ」

今回の動画では、粗品が2年ぶりにスタッフらの恋愛事情を聞くという企画を実施。それぞれの話を聞いた後、せいやが、「粗品さんどうなんですか？」「粗品の恋はみんな喜ぶで。待望じゃない？」と振ると、粗品は、「ちょっとつまらんくて申し訳ないけど、やっぱ動きないね」と答えた。

続けて、「ないねん、これが。女性と食事とかレベルもないで」「で、何かアプローチを受けるとかもゼロやな。それは何かLINEレベルでもないし、知ってる人からのご飯の誘いもなければ、芸能人があるとされてるDMで『お食事どうですか？』とか『連絡先教えてください』一切ない！」と断言。

そして、「怖いんやろな、俺に晒されんのが。『こんなん来ました』とか」と推測すると、既婚者のせいやは、「焦らんでええで、来るから。いやこれほんまにな、マウント取るとかなんでもないねん」「結婚する時一瞬やで」などと話していた。