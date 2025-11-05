ももクロ百田夏菜子、美しい純白のドレス姿を披露！「JBC クラシック」表彰式で騎手らに花束を贈呈

2025年3月に地域に根差した“新しいホースパーク”としてグランドオープンした船橋競馬場では、11月3日、ダート競馬の祭典「JBC」が開催。第11レース「JBC クラシック」の表彰式のスペシャルプレゼンターには、パークオフィシャルアンバサダーのももいろクローバーZ・百田夏菜子が登壇した。

【写真】優勝馬「ミッキーファイト」の関係者に花束を贈呈

JBCは、アメリカのブリーダーズカップを模範とし、「競走馬の生産者が主導するレース」として創設されたレース。船橋競馬場で開催されたのは、2010年の第10回以来、15年ぶり2回目となる。

中でも注目を集めた第11レース「JBC クラシック」では、「ミッキーファイト」が1着でゴールという結果に。同レースの表彰式では、ミッキーファイトの生産者であるノーザンファームの吉田勝己さんや、ミッキーファイトに騎乗したクリストフ・ルメール騎手が喜びの心境を語った。

その後、プレゼンターとして上品で華やかな純白のドレスで登壇した百田は、吉田さんやルメール騎手をはじめとした優勝馬の関係者に花束を笑顔で贈呈。ルメール騎手とは記念撮影の際に言葉を交わす場面も見られ、優勝馬の関係者をにこやかに祝福していた。

【百田夏菜子 インタビュー】

Q1. プレゼンターとして登壇された率直な感想をお聞かせください。

今日にかける思いや勝った喜び、今まで積み上げてきたものなど、背景に関わる多くの皆さんの思いを感じながら花束を渡させていただきました。 Q2. 「JBC クラシック」を間近でご覧になって感じた雰囲気（迫力）はいかがでしたか？

本当に皆さんが今日を楽しみにしていて、お客さん、スタッフさん含めて今日のイベントがどれだけ大きく特別なものなのかを、会場の雰囲気から感じましたし、天気も雲ひとつない⻘空で、とても素晴らしい日になるだろうと始まる前から感じていました。 Q3. 新CM撮影を通して、競走馬を支える生産者の方々の存在を知ったうえで今回のレースをご覧になって、どのように感じられましたか？

私も常日頃、たくさんの方々の支えや想いがなければ舞台に立つことはできないと感じながらお仕事をしています。（JBC2025 新 CM BREEDER 篇では）生産者の方々にスポットを当てたCMということで、撮影の際、スタッフさんから育ててきた背景についてお話を伺いました。そういう背景を知れば知るほど、レースを見る目も変わりますし、（競走馬の）背景に関わる多くの皆さんにスポットを当てたイベントは素敵だと思いました。 Q4. 地域に根ざした「新しいホースパーク」としてリニューアルした船橋競馬場に多くの方が集まりました。今後の船橋競馬への期待などをお聞かせください。

（アンバサダーのオファーがあった当初、）「船橋競馬場がもっと気軽に沢山の方が足を運んで楽しめるパークになってほしいという思いがある」と教えていただきました。競馬を全く知らない方の中には、気軽に行けるイメージがない人もいるのではないかと思いますが、こうして競馬場がパークとしてリニューアルしたことで、今まで全く知らなかった方々も、「少し立ち寄ってみようかな」と気軽に行ける場所になってほしいと思います。そのために、私もたくさんアピールしていきたいです。