暗号資産ビットコインの “創造主”は、名が知られるだけで今も誰もその正体を知らない。作家の橘玲さんは「サトシ・ナカモトの周囲に次々と現れる奇人変人。ビットコインがたどった数奇な運命はミステリーのように面白い」という――。

■「サトシ・ナカモト」とは何者だ？

最近刊行された『サトシ・ナカモトはだれだ？』（ベンジャミン・ウォレス著、小林啓倫訳、河出書房新社）が暗号資産に関心の高いひとたちのあいだで話題になっている。ネタバレしてもかまわないと思うが、本書を最後まで読んでも謎は解明されない。もしそれを突き止めていたら、世界的な大ニュースになっているだろうから、これは当然だ。

とはいえ、解けない謎に大真面目に挑んだところに、この本の無類の面白さがある。

サトシ・ナカモトは2008年10月31日に、ビットコインの仕組みを説明する「ホワイトペーパー」を発表したあと、何人かの支援者とメールやメーリングリストで交流し、09年1月にビットコインの最初のソフトウェアを公開した。

だがその翌年の末頃から開発の中核的な役割を協力者たちに譲るようになり、11年初頭には活動をやめてしまう。

■約20兆円の「眠ったままの暗号資産」

その後、14年3月7日、『ニューズウィーク』誌がドリアン・ナカモトという日系アメリカ人をサトシだと報じたとき、SNS上に「私はドリアン・ナカモトではない」というメッセージを投稿したとされるが、それ以降、完全に姿を消してしまった。

サトシが創造したビットコインは、2010年にピザ2枚に対して1万ビットコインと交換されたが、その後の15年間でこのピザの値段は12億ドル（約1760億円）になった。

「創造主」であるサトシのウォレットには推定110万ビットコインが保有されており、その時価総額は1350億ドル、日本円にして20兆円ちかくになるが、この莫大な資産は2010年以来、1ドルたりとも動かされていない。

■近代科学史に前例のない「事件」

この要約でもわかるように、サトシの物語はイエス・キリストによく似ている。

ホワイトペーパーはビットコイナー（熱狂的なビットコイン支持者）にとってのバイブル（聖書）であり、その創造主は何人かの弟子とともに布教に努めたが、ほどなくして身を隠してしまう。3年後に一瞬だけ“復活”したものの、それ以降はいっさいの痕跡を残していない。そして（すくなくともビットコイナーにとっては）、サトシはイエスと同じく人類を新たな世界へと導いたのだ。

ジャーナリストのベンジャミン・ウォレスは、「革命的な技術を考案し、それを世に送り出しながら名声を求めなかった人物というのは、近代科学史において前例がなかった」という。

なによりもひとびとの好奇心を刺激し、魅了するのは、20兆円という天文学的な富（Google創業者のセルゲイ・ブリンと並んで世界10位の富豪に匹敵する）になんの興味もなさそうに思えることだろう。このことは、人生にとって、あるいは幸福にとって、富とはなんなのかという根源的な問いを突きつける。

■サトシ・ナカモトとサイファーパンクの思想

ウォレスはビットコイン草創期の2011年6月に、『ワイアード』誌の取材でサトシについての調査を始めたが、この謎にのめり込んだきっかけは、21年末に「サトシはイーロン・マスクだ」と信じるスペースXの元インターンからメールを受け取ったことだった。

未知の感染症が世界に広がるなかでビットコインはわずか1年で8倍に高騰し、暗号資産界隈は熱狂に包まれていた。そこで、この謎には挑戦する価値があると思うようになったのだ。

本書の魅力は、サトシとともにビットコインを開発・普及させたさまざまな人物（その多くが奇人変人）が次々と現われることだ。そしてウォレスは、コード・スタイロメトリー（プログラミングの筆跡鑑定）という手法を使って候補者を絞り込み、真相を確かめるためにオーストリアの片田舎に向かう……。

そこにいたるまでの紆余曲折（というか奇々怪々）のストーリーはぜひこの本を読んでほしいのだが、ここではビットコインの背景にあるサイファーパンクの思想について書いてみたい。

■国家は個人の自由に介入すべきではない

サイファーパンクは暗号（cypher）とサイバーパンクをかけた造語で、1992年2月の「第1回クリプト会議」で誕生した。クリプトはcryptograph（クリプトグラフ）の略で、日本では「仮想通貨」と“誤訳”されているビットコインなどは、英語では「crypto（クリプト）」と呼ばれる。ブロックチェーンを使ったデジタル通貨が暗号から生まれたからだ（したがって訳語としては「暗号資産」が正しい）。

カリフォルニア州オークランドにある数学者エリック・ヒューズの自宅で開かれた「クリプト会議」に参加した20人は、原理主義的なリバタリアンであり、暗号アナキストでもあった。彼ら（そのほとんどはきわめて高い論理的・数学的知能をもつ男性）は国家による支配・統制を忌避し、西部開拓時代のアメリカのように、完全な自由と自己責任の世界に生きることを求めていた。

在野の研究家フィル・ジマーマンは、情報機関でも解読できないRSA暗号を簡単に使えるフリー・プログラムPGP（Pretty Good Privacy：プリティ・グッド・プライバシー）を公開し、そのことによって連邦政府に刑事告発された。その当時、PGPは米国内では自由に使えたが、政府武器輸出管理法によって輸出禁止にされていたため、このプログラムが米国外でダウンロードされると開発者が罪に問われるのだ。

国家が個人の自由に介入すべきではないと考えるリバタリアンにとって、これはとうてい容認できない暴挙だった。そこでサイファーパンクたちは、PGPのコードの印刷物やデジタル版を国外にばら撒いて米国政府の規制を無意味なものにした（同様に、輸出禁止となった暗号プログラムをTシャツにプリントして国際線に乗り込んだり、タトゥーとして彫る者もいた）。

■リバタリアンの金融革命

リバタリアンが暗号にこだわったのは、政府が国民を管理・統制するためには、個人を単位とする情報（誰がいつなにをしたか）が必要になるからだ。それを暗号によってすべて秘匿してしまえば、政府はなにもできなくなる。

同様の理由で、リバタリアンは国家が発行する通貨を深く疑っていた。とりわけ（通貨と金との交換を保証する）金本位制が廃止され、通貨が国家の信用のみによって発行されるようになると、そもそも国家を信用しないリバタリアンたちは、中央銀行や金融機関のような中央集権的組織のない分散型の通貨の開発を目指した。

この「第一次暗号革命」は1990年代のITバブルの頃に盛り上がったものの、2001年9月11日の同時多発テロを機に、実験的に使われていたデジタル通貨が、テロリストのマネーロンダリングの道具になっているとして規制されたことで頓挫した。

だが2008年のリーマンショックとその後の世界金融危機によって国家への信頼が揺らぐと、ふたたび「国家に依存しないマネー」が注目されるようになった。

■仮想的で、地理的な制約のないコミュニティという理想

サトシ・ナカモトは暗号アナキストの積極的な活動家ではなかったものの、1990年代からサイファーパンク運動のきわめて近くにいて、ビットコインの開発を（おそらくは一人で）続けていた。それが公開できる水準に達したと考えたときに、暗号技術のメーリングリストを選んだのは当然だった。

ベンジャミン・ウォレス著、小林啓倫訳『サトシ・ナカモトはだれだ？』（河出書房新社）

サトシはネットワークへの投稿で「仮想的で、地理的な制約のないコミュニティが、新しい経済のパラダイムを実験していくというアイデアが、私は大好きなんです」と書いている。

最初期のビットコインの協力者へのメールでは、「90年代にはもっと多くの人々が興味を持っていたと思うのですが、10年以上にわたる『信頼できる第三者』をベースとしたシステム（デジキャッシュ）などの失敗によって、諦めてしまったようです。私は今回の取り組みが、信頼に頼らないシステムに挑戦する初めての試みだと思っています」と書いている。

ここでいう「信頼できる第三者」とは通貨の信用を担保する中央集権的な組織のことで、そうした中心のない（分散型の）通貨をはじめて開発したのだという自負が感じられる。

■誰も創造主にはたどり着けない……

ウォレスが本書で何度も繰り返すように、不可解なのは、「暗号によって国家のない世界をつくる」という奇妙奇天烈な目標（妄想ともいう）に夢中になるのは、ごく限られた人間だけにもかかわらず、その関係者をどれほど取材してもサトシの正体にたどり着けないことだ。

ここまで徹底して匿名性を守ってきたのは、ビットコインの今日の成功（それにともなって創始者である自分が世界的な注目を集めること）を、ブロックチェーンのアイデアが影も形もなかった1990年代から予見していたようではないか。

こうしてサトシは、莫大な富に関心を示さず、俗世の喧騒から逃れて静かな暮らしを選んだ賢者や仙人のような人物として、今後もますます神格化されていくだろう。

橘 玲（たちばな・あきら）

作家

1959年生まれ。早稲田大学卒業。2002年、国際金融小説『マネーロンダリング』でデビュー。同年、「新世紀の資本論」と評された『お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方』（幻冬舎）が30万部を超えるベストセラーに。05年の『永遠の旅行者』が第19回山本周五郎賞候補に。『言ってはいけない 残酷すぎる真実』で2017新書大賞受賞。著書に『「読まなくてもいい本」の読書案内』（ちくま文庫）、『テクノ・リバタリアン 世界を変える唯一の思想』（文春新書）、『スピリチュアルズ 「わたし」の謎』（幻冬舎文庫）、『DD（どっちもどっち）論 「解決できない問題」には理由がある』（集英社）など多数。

（作家 橘 玲）