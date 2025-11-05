½Æ¤ò»ý¤Ã¤¿·³¿Í¤¬½ÐÆ°¡Ö»£±Æ¶Ø»ß¤À¡ª¡×Æî¥¢¥¸¥¢¤Î½ÂÂÚ¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬¶ÃØ³¡Ö²£¤Î¥Ð¥¹¤ÏËãÌô¤ÎÇä¿Í¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ¤¬¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¹ñÆâ¤ò¹âÂ®¥Ð¥¹¤Ç°ÜÆ°Ãæ¡¢Âç½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¡£ÈÖÁÈ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬¥Ð¥¹¤ò¹ß¤ê¤ÆÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢½ÂÂÚ¤ÎÀèÆ¬¤Ë¤Ï½Æ¤òÁõÈ÷¤·¤¿·³¿Í¤Î»Ñ¤¬¡£¤µ¤é¤ËÎÙ¤Î¥Ð¥¹¤ËËãÌô¤ÎÇä¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶ÛÇ÷´¶¤Î¤¢¤ë±ÇÁü¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö²¿¤¬Íß¤·¤¤¡©¥Ñ¥¤¥×¤¢¤ë¤è¡×ËãÌô¤ÎÇä¿Í¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê
¡¡11·î2Æü¡¢ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¡ô6¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¡û¡ûÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÄÌ¾Î¡¦¤»¤«¤Ï¤Æ¡Ë¤ÎÂè3ÃÆ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¤Ï¡¢Êª¿´¤Ä¤¤¤Æ¤«¤é³¤³°Î¹¹Ô·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¡¢¤Û¤Ü¿ÍÀ¸½é³¤³°¤È¤Ê¤ëÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ¤¬¡¢¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥åÆîÃ¼¤ÎÎ¥Åç¤ËÃÖ¤µî¤ê¤Ë¡£²áµî¥·¥ê¡¼¥ºÆ±ÍÍ¤Ë¡¢°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ï¥í¡¼¥«¥ëÏ©Àþ¥Ð¥¹¤ä¥Ò¥Ã¥Á¥Ï¥¤¥¯¤Ê¤É´ðËÜÎ¦Ï©¤Î¤ß¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤ÎÃæ¡¢Ìó2½µ´Ö¤ÎÆî¥¢¥¸¥¢½ÄÃÇÎ¹¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Æî¥¢¥¸¥¢Î¹4ÆüÌÜ¡¢¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¡¦¥¿¥ó¥¬¥¤¥ë¤«¤é¥Ü¥°¥é¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¹âÂ®¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¤¯¤ë¤Þ¡£ºÇ½é¤³¤½½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯¤¹¤ë¤ÈÂç½ÂÂÚ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ°¤«¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¡£½ÐÈ¯¤«¤é2»þ´ÖÈ¾¤¬·Ð²á¤·¤¿º¢¡¢Î¹¤ËÆ±¹Ô¤·¤¿ÂçÁ°¥×¥¸¥ç¥ë¥¸¥ç·òÂÀ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ê°Ê²¼¡¢ÂçÁ°D¡Ë¤Ï¡¢¥Ð¥¹¤ò¹ß¤ê½ÂÂÚ¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡½ÂÂÚ¤ÏÎÁ¶â½ê¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤½¤³¤Ç¤Ï½Æ¤òÁõÈ÷¤·¤¿·³¿Í¤¬¸òÄÌÀ°Íý¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÁ°D¤Ï¡Ö¤ª¤¤¡ª»£±Æ¶Ø»ß¤À¡×¤ÈÅÜ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£»ö¾ð¤òÃÎ¤ëÃÏ¸µÌ±¤Ë½ÂÂÚ¤Î¸¶°ø¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Öµ¾À·º×¤ÎÏ¢µÙÌÀ¤±¤Ç¤ß¤ó¤Ê¼Â²È¤«¤é¥À¥Ã¥«¤ËÌá¤ë¤ó¤À¡£¤³¤ÎÀè¤Î¶¶¤Ï2¼ÖÀþ¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡¢½ÂÂÚ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÊÒÂ¦ÄÌ¹Ô¤Ë¤·¤Æ¡¢Àè¤Ë¥À¥Ã¥«ÊýÌÌ¤Î¼Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤Ã¤ÁÂ¦¤ÏÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ò¤É¤¤½ÂÂÚ¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤ë¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤¹¤Þ¤¤¤È¡¢½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÏ¸µÌ±¤¿¤Á¤Î»Ñ¤â¡£Î×»þ¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à²°¤ò¸«¤Ä¤±¤¿ÂçÁ°D¤Ï¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¥³¥³¥Ê¥Ã¥ÄÌ£¤Î¥¢¥¤¥¹¤ò20¥¿¥«¡ÊÌó25±ß¡Ë¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡£Ì£¤Ï¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¾¦Çä¿Í¤Ï¤½¤Î¾ì¤ÇÂÞ¤ËËÀÉÕ¤¥¢¥¤¥¹¤òÆþ¤ì¤ÆÇä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÞ¤ÈËÀ¤òºÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¡£ÂçÁ°D¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ð¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼ºÇÔ¤·¤¿¤Ê¡×¤È¥¢¥¤¥¹¤òÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾¯¡¹¸å²ù¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥Ð¥³¤ä¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¡¢ÊÛÅö¤Ê¤É¤òÇä¤ëÃÏ¸µÌ±¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¡£¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿ÃË¤Î»Ò¤Ï¡Ö¼þ¤ê¤ÎÂ¼¤Î¿Í¤Ï¤ß¤ó¤ÊÇä¤ê¤Ë¤¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÂçÁ°D¤ÏÊÌ¤ÎÃÏ¸µÌ±¤Ë¡ÖCome on.¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢¼«¿È¤é¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥¹¤ÎÎÙ¤ËÄä¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥¹¤Î¼ÖÆâ¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¡£»£±Æ¶Ø»ß¤À¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤³¤ÎÀè¤Ï²»À¼¤Î¤ß¡£¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖÎÉ¤¤µ¤»ý¤Á¤À¤è¡£Æ»¤¬¸«¤¨¤ë¡£ÂÎ¤Ë¿§¤òÅÉ¤ë¡×¤Ê¤É¤È°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤Ê¤³¤È¤òÏÃ¤¹ÃËÀ¤À¤Ã¤¿¡£ËãÌô¤ÎÇä¿Í¤È»×¤ï¤ì¤ë¤½¤ÎÃËÀ¤Ï¡Ö²¿¤¬Íß¤·¤¤¡©¥Ñ¥¤¥×¤¢¤ë¤è¡×¤ÈÂçÁ°D¤Ë¿Ò¤Í¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖMoney¡ª¡×¤È²Ô¤¤¤À¸½¶â¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤À¡£ÂçÁ°D¤Ï¡Ö¤ª¤ª¤ª¡Á¡ª¤á¤Ã¤Á¤ã²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¡ª¡×¤È¶Ã¤¤Ä¤Ä¡¢¡ÖNo¡ªNo¡ªNo¡ªThank you¡ª¡×¤ÈÃÇ¤ê¡¢µÞ¤¤¤Ç¤½¤Î¾ì¤«¤éÆ¨¤²µî¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¯¤ë¤Þ¤¬ÂÔ¤Ä¥Ð¥¹¤ËÌá¤Ã¤¿ÂçÁ°D¤Ï¡Ö²£¤Î¥Ð¥¹¡¢ËãÌô¤ÎÇä¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¥Þ¥ê¥Õ¥¡¥Ê¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥¹¤â²þÂ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËãÌô¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤±£¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¹ð¡£¤½¤¦¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬²ò½ü¤µ¤ì¡¢¼Ö¤¬Æ°¤½Ð¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¼þÊÕ¤Ë¤Ï²°º¬¤Î¾å¤Ë¿Í¤¬ÂçÀª¾è¤Ã¤¿¥Ð¥¹¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£¤¯¤ë¤Þ¤Ï¥¨¥¢¥³¥óÉÕ¤¤Î¥Ð¥¹¤òÁª¤ó¤À¤¬¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤¬¤Ê¤¤¥Ð¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢Èà¤é¤Ï²°º¬¤Î¾å¤Ç½ë¤µ¤ò¤·¤Î¤¤¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£