ディック・チェイニー元副大統領=2008年10月24日/Charles Dharapak/AP via CNN Newsource

（CNN）米国のディック・チェイニー元副大統領が3日、死去した。84歳だった。共和党のジョージ・W・ブッシュ大統領のもとで第46代副大統領として「対テロ戦争」を主導し、米国をイラク戦争の泥沼に引きずり込んだことで知られる。

家族の声明によると、死因は肺炎と心臓・血管疾患による合併症。

1941年、中西部ネブラスカ州に生まれた。送電線の工事に従事するなどした後、ワイオミング大学大学院で政治学修士を取得した。ニクソン政権で補佐官を務め、75年にフォード大統領の首席補佐官になった。78年には下院議員選に出馬して当選し、6期務めた。

89年にジョージ・H・W・ブッシュ大統領に国防長官に起用され、在任中は同年のパナマ侵攻や、1991年の湾岸戦争でクウェートに侵攻したイラク軍を撤退に追い込んだ「砂漠の嵐作戦」を指揮した。

チェイニー氏は保守強硬派として知られる。副大統領に就任した01年に発生した同時多発テロへの強硬な対応を主導し、イラクが大量破壊兵器を開発していると主張して03年にはイラク侵攻に踏み切った。後にイラクが大量破壊兵器を保有していなかったことが判明した。チェイニー氏は政権を離れた後もイラク戦争の正当性を主張し、15年には「当時は正しいことだった。今もそう信じている」とCNNに語った。

政界を離れた後は回顧録を執筆するなどしていた。同じ共和党のトランプ大統領に対しては批判的で、24年の大統領選では民主党候補のハリス副大統領（当時）を支持した。22年の中間選挙のワイオミング州予備選で敗れた元下院議員のリズ・チェイニー氏は長女。