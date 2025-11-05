ボルボ接客コンテスト決勝を開催

ボルボ・カー・ジャパンは、顧客満足度の向上を目的として、全国のディーラースタッフが参加するセールス・ロールプレイ・コンテスト『ボルボ・エクセレント・セールスパーソンズ・コンテスト（VESC） 2025』の決勝大会を、2025年10月27・28日に千葉県浦安市のヒルトン東京ベイで開催した。

【画像】ボルボの日本未導入フラッグシップ・サルーンES90 全30枚

このVESCは1990年の初開催以来、競技を通じてセールススタッフの商品説明能力や接客技術を高め、顧客満足度の向上を目指す大会である。



『ボルボ・エクセレント・セールスパーソンズ・コンテスト（VESC） 2025』の決勝大会の様子。 ボルボ・カー・ジャパン

ロールプレイ形式のコンテストとして15回目の開催となる今回は、従来からの『チームロールプレイ』に加え、初めて実車を使った『試乗ロールプレイ』が追加された。

また、このコンテストと併せて、ディーラースタッフが環境や社会に配慮した商品アイデアを競う『サステナブル・デザイン・アイデア・コンテスト』も行われた。

ロールプレイ競技と結果

ロールプレイ部門は『チームロールプレイ』と『試乗ロールプレイ』の2つの競技で構成され、全国86チーム258名の中からセミファイナルを勝ち抜いた9チームが決勝へと進んだ。

実際の販売現場を想定したシナリオで行われた『チームロールプレイ』競技では、3名1チームのセールススタッフが協力し、高いサービスを提供するための知識、会話能力、心構えなどのスキルが競われた。



ロールプレイ部門で優勝のボルボ・カー柏の葉。 ボルボ・カー・ジャパン

また、『試乗ロールプレイ』競技では、限られた時間の中で、車両の機能やセールスポイントなどを的確に伝える接客スキルが試された。

白熱した競技の結果、優勝は『ボルボ・カー柏の葉』、準優勝は『ボルボ・カー太田・足利』、第3位は『ボルボ・カー・所沢』となり、これら上位3チームはスウェーデンでの海外研修に招待されることとなった。

サステナブル・グッズのアイデア・コンテスト

サステナブル・デザイン・アイデア・コンテスト部門は、ボルボのコアバリューである『サステナビリティ』をディーラービジネスで実戦し、その思想を顧客と共有することを目指した取り組みである。

この競技には全国から89拠点が参加し、『環境への影響を最小限に抑え、社会的責任をもったものづくり』をテーマに、サステナビリティと地域性を両立した商品アイデアが提案された。



サステナブル・デザイン・アイデア・コンテスト部門で優勝した、ボルボ・カー新潟の『米ぬか玄米カイロ』の最終プレセンテーションの様子。 ボルボ・カー・ジャパン

当日は審査を通過した上位8拠点のファイナリストによるプレゼンテーションが行われ、ベスト3にはボルボ・カー新潟の『米ぬか玄米カイロ』、ボルボ・カー大阪中央の『リ・ボーン・トートバッグ』、ボルボ・カー宇都宮の『オオヤ・アロマ・ストーン』が選出された。

これらベスト3に選ばれた3名もロールプレイ部門の上位チームと同様にスウェーデンでの海外研修に招待され、それぞれのアイテムの商品化をボルボ・カー・ジャパンとともに目指す予定である。

ボルボ・カー・ジャパンは、『VESC』を通じて、セールススタッフの『おもてなし力』と『サステナビリティへの意識』を高めることで、顧客満足度のさらなる向上と持続可能な社会の実現に貢献していくとしている。