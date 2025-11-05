レッドソックスが、ジャレン・デュラン外野手（29）と2026年シーズンに向けて1年契約に合意したと発表した。米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が報じている。

デュランの年俸は770万ドル（約11.8億円）で、さらに最大7万5000ドル（約1152万円）の出来高ボーナスが含まれている。ボーナスはデュランが打席数で450に到達すれば2万5000ドル、500打席および550打席に達すればそれぞれ追加で2万5000ドルのボーナスを受け取るというもの。今回の契約は形式上「調停回避契約」となる。

デュランは2028年まで調停権を持っているが、レッドソックスは昨オフに2026年に向けた年俸800万ドルの球団オプション付き1年契約を結んでいた。球団は今回このオプションを破棄し、デュランに10万ドルのバイアウト（違約金）を支払ったうえで新たな契約を締結。結果的にチームにとってわずかにコストを抑える形となった。

デュランは今季696打席で打率.256/出塁率.332/長打率.442、16本塁打、24盗塁を記録し、ア・リーグ最多の13本の三塁打を放っている。