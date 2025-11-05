女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は5日、第28話が放送され、朝ドラ初出演となった女優の北川景子（39）演じる主人公・松野トキの“親戚”雨清水タエが物乞いに身をやつした姿が描かれた。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第28話は、レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）の女中探しを任された錦織友一（吉沢亮）は、松野トキ（郄石あかり）に依頼。トキは高額報酬の女中、つまり洋妾（ラシャメン）を疑い、断る。数日後、街中で思いもよらぬ人物の姿を目にし…という展開。

トキの目に留まったのは女の物乞い。それは何と、松江を離れたなずの雨清水タエ（北川景子）だった。雨清水傳（堤真一）が亡くなり、織物工場は閉鎖。トキは思わず、木の陰に隠れる。

男「施しを受けたら、頭下げて礼を言うのが物乞いじゃろうが」

タエ「何故」「何故、頭を下げねばなりませぬか」

タエは頭を下げず。施しは持って帰られた。

今作の登場人物のうち、モデルがいると明言しているのはトキ、ヘブン、錦織（八雲の親友となった島根の教育者・西田千太郎）の3人のみだが、タエについて制作統括の橋爪國臣チーフ・プロデューサーは「セツさんの母・小泉チエさんを参考にさせていただいた部分もあります。小泉家も困窮し、チエさんが実際に物乞いをしていたという記録が残っています」と説明。史実ベースの展開となった。

SNS上には「え？タエ様？」「どういうこと？」「ショック」「物乞いにまで身を落としてしまったの…（泣）」「働くのはプライドが許さないのか」「気高い、けど物乞い」「あぁ…史実に忠実に」「衝撃的すぎて、言葉もない」「衝撃すぎて涙が出てきた」「傳様には絶対見せられない姿に。三之丞くんは何をしているんだ」などの声が続出。トキも変わり果てたタエの姿に衝撃を受けたが、果たして。