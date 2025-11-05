¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥È¥¤â¾×·â¡¡º¤µç¥¿¥¨ÍÍ¡¦ËÌÀî·Ê»Ò¤¬Êª¸ð¤¤Ìò¤Ë¡ÄCPÌò¼Ôº²¤ò¾Î»¿¡È±ø¤·¥á¥¤¥¯¡ÉÅ°Äì
¡¡½÷Í¥¤Î郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê22¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ï5Æü¡¢Âè28²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Ä«¥É¥é½é½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¡Ê39¡Ë±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¾¾Ìî¥È¥¤Î¡È¿ÆÀÌ¡É±«À¶¿å¥¿¥¨¤¬Êª¸ð¤¤¤Ë¿È¤ò¤ä¤Ä¤·¤¿»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£À©ºîÅý³ç¤Î¶¶ÄÞÔ¢¿Ã¥Á¡¼¥Õ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡ÊCP¡Ë¤ÏËÌÀî¤Î³Ð¸ç¤äÌòºî¤ê¤ò¾Î»¿¡£ÉñÂæÎ¢¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¡ã¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ¡ä
¡¡¡Ö¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤äNHK¡Ö°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤Î¤Î¤Û¤Û¤ó¤Õ¤¿¤êÊë¤é¤·¡×¤Ê¤É²ñÏÃ·à¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¡¢¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÄ«¥É¥éÄÌ»»113ºîÌÜ¡£¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¡¢¤½¤ÎÉ×¤ÇÆüËÜ¤Î²øÃÌ¤òÀ¤³¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿ÌÀ¼£»þÂå¤Îºî²È¡¦¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤É×ÉØ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡Âè28²ó¤Ï¡¢¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î½÷ÃæÃµ¤·¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¶Ó¿¥Í§°ì¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤Ï¡¢¾¾Ìî¥È¥¡Ê郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ë°ÍÍê¡£¥È¥¤Ï¹â³ÛÊó½·¤Î½÷Ãæ¡¢¤Ä¤Þ¤êÍÎ¾ª¡Ê¥é¥·¥ã¥á¥ó¡Ë¤òµ¿¤¤¡¢ÃÇ¤ë¡£¿ôÆü¸å¡¢³¹Ãæ¤Ç»×¤¤¤â¤è¤é¤Ì¿ÍÊª¤Î»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤·¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¡£
¡¡¥È¥¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï½÷¤ÎÊª¸ð¤¤¡£¤½¤ì¤Ï²¿¤È¡¢¾¾¹¾¤òÎ¥¤ì¤¿¤Ï¤º¤Î±«À¶¿å¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£±«À¶¿åÑ£¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢¿¥Êª¹©¾ì¤ÏÊÄº¿¡£¥È¥¤Ï»×¤ï¤º¡¢ÌÚ¤Î±¢¤Ë±£¤ì¤ë¡£
¡¡ÃË¡Ö»Ü¤·¤ò¼õ¤±¤¿¤é¡¢Æ¬²¼¤²¤ÆÎé¤ò¸À¤¦¤Î¤¬Êª¸ð¤¤¤¸¤ã¤í¤¦¤¬¡×
¡¡¥¿¥¨¡Ö²¿¸Î¡×¡Ö²¿¸Î¡¢Æ¬¤ò²¼¤²¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤Ì¤«¡×
¡¡¥¿¥¨¤ÏÆ¬¤ò²¼¤²¤º¡£»Ü¤·¤Ï»ý¤Ã¤Æµ¢¤é¤ì¤¿¡£
¡¡º£ºî¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¤¦¤Á¡¢¥â¥Ç¥ë¤¬¤¤¤ë¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥È¥¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡¢¶Ó¿¥¡ÊÈ¬±À¤Î¿ÆÍ§¤È¤Ê¤Ã¤¿Åçº¬¤Î¶µ°é¼Ô¡¦À¾ÅÄÀéÂÀÏº¡Ë¤Î3¿Í¤Î¤ß¤À¤¬¡¢¥¿¥¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¶ÄÞCP¤Ï¡Ö¥»¥Ä¤µ¤ó¤ÎÊì¡¦¾®Àô¥Á¥¨¤µ¤ó¤ò»²¹Í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾®Àô²È¤âº¤µç¤·¡¢¥Á¥¨¤µ¤ó¤¬¼ÂºÝ¤ËÊª¸ð¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦µÏ¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£»Ë¼Â¥Ù¡¼¥¹¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ç±é±Ç²è¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¡Ê11·î28Æü¸ø³«¡Ë¤ÇÀ¸³è¤Ëµç¤·¤Æ¥É¥é¥Ã¥°¤ÎÇä¿Í¤Ë¤Ê¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢Ìò¤ÎÉý¤ò¹¤²Â³¤±¤ëËÌÀî¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÎÊª¸ð¤¤Ìò¤Ï¤Þ¤¿°ì¤Ä¡¢¾×·âÅª¤Ê¤â¤Î¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¾¾¹¾¿ï°ì¤ÎÌ¾²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÑÛ¤È¤·¤¿µ¤ÉÊ¤È¸·¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë¥¿¥¨¡£ËÌÀî¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¶ÄÞCP¤Ï¡Ö¥¿¥¨¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤¬Æ¯¤¯¤°¤é¤¤¤Ê¤éÊª¸ð¤¤¤òÁª¤Ö¤Î¤Ï¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤È¡£Ìò¤Ç¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÊª¸ð¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥¨¤òÀ¸¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¢¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡È¤¤ì¤¤¤ÊÊª¸ð¤¤¡É¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬¡Ø¤½¤ì¤Ï¤ä¤ê²á¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¡È±ø¤·¥á¥¤¥¯¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥¨¤¬Ä¹¤¯¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤ê¡£¤½¤ÎÅ°Äì¤Ö¤ê¤äÌò¤Ø¤ÎÆþ¤ê¹þ¤ß¤ÏÎ®ÀÐ¤À¤Ê¤È¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸½¾ì¤Ç¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½÷Í¥º²¤òÀä»¿¡£ÃåÊª¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó¿åÀö¤¤¤·¡¢´º¤¨¤Æ¥è¥ì¥è¥ì¤Ë¡£¡ÖÉÏ¤·¤¤¥È¥¤¿¤Á¤Î¤â¤Î¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸Å¤¤ÃåÊª¤Ë¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¹©É×¤Î°ìÃ¼¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤¨¡©¥¿¥¨ÍÍ¡©¡×¡Ö¾×·âÅª¤¹¤®¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤â¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£¥È¥¤âÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤¿¥¿¥¨¤Î»Ñ¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡£ËÌÀî¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¿·¶ÃÏ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£