高齢の親に老人ホームへの入居を提案したら、「冗談じゃない！」とまさかの激怒。「死ぬまでここにいる」と拒否され、子は狼狽……実は、親の「住み替え」に対する意識は、子が思う以上に固いものです。ある調査では親の7割が「住み替えない」と回答。なぜ、このギャップは生まれるのでしょうか。

★住み替えをめぐり、すれ違う親子の思惑​

「高齢の父が住み続けるには、実家は古い。だから、私たちが住むマンションの近くにある、シニア向けの住宅に移ったらどうかと提案しました」​

都内の大手メーカーに勤める田中良一さん（52歳・仮名）。埼玉県にある築45年の一戸建ての実家で1人暮らしを続ける父・和夫さん（78歳・仮名）に切り出しました。良一さんは月2回ほど様子を見に帰っていますが、来るたびに家の荒れが進んでいるように感じていたといいます。​

良一さんの提案に対して、和夫さんは​「冗談じゃない！ この家は俺と母さんが苦労して建てた家だ。お前たちが育った家でもある。死ぬまでここにいるに決まってるだろうが！」と激怒。住み慣れた土地を離れるなど、まったく考えにはなかったようです。​当時の良一さんには、大学受験を控えた息子がいました。仕事のこと、家庭のことで精一杯で、これ以上父親のことは考える余裕はなかったといいます。

（もう少し年をとったら、父さんも考えを変えるかもしれない）​

お互いが「まだ大丈夫」「そのうち」と思っていた矢先、和夫さんは自宅の階段から転落。救急搬送されました。診断は、大腿骨骨折。幸い命に別状はなかったものの、高齢者のこの骨折は、そのまま寝たきりにつながるケースも少なくありません。​「退院後、あの家に1人で戻すわけにはいかない」​。リハビリ病院への転院、さらに退院後の住まいの確保――。和夫があれほど拒否していた、シニア向け施設や老人ホームのパンフレットを慌ててかき集めることになりました。

「仕事も繁忙期だし、子どもは受験だし……」​。多忙のなか、介護付き有料老人ホームへの入居を決め、今も和夫さんはそこで暮らしています。ただ、大した話し合いもせず、子の希望を優先して住まいを決めてしまったことに、申し訳なさが残っているといいます。

「父は本当に施設を気に入っているのか……本音を聞けていない気がするんです」

深刻なギャップ…親の7割「住み替えない」VS子の認識

​リコーリース株式会社が、65歳以上の親世代とその子世代（40〜59歳）を対象に実施した『シニア世代の今後の住まいに関する意識調査』では、田中さん親子のような「親子の認識ギャップ」が浮き彫りになりました。​

親世代に今後の住まいについて尋ねたところ、実に73.0%が「住み替えるつもりはない」と回答。多くの親世代が、長年住み慣れた我が家を「終の棲家」と定めています。一方、​子世代に「親は今後の住まいをどう考えていると思うか」と推測してもらったところ、「（親は）住み替えるつもりはない」と予測した割合は53.6%に留まりました。​

親の実感（73.0%）と、子の推測（53.6%）。ここには約20ポイントものギャップが存在します。良一さんのように、子は「いつかは住み替えるかもしれない」と淡い期待を抱いているか、あるいは和夫さんのように、親の「絶対に動かない」という固い意志を、まだ知らないまま過ごしている可能性が高いのです。​

なぜ、これほどのギャップが生まれるのでしょうか。調査は「話し合いの不足」を明確に示しています。​

「今後の住まいについて、どの程度話し合ったか」という問いに対し、「話をしたことがないが、機会があれば話したい」「今後も話す予定はない」を合計すると、親世代の58.1%、子世代の51.5%が、現時点で「話し合いの経験がない」ことが判明しました。​

「親の老い」や「将来の介護」、「実家」といった話題は非常にデリケート。親は「子どもに迷惑をかけたくない」と思い、子は「まだ元気な親に老後の話をするのは失礼ではないか」と遠慮する――互いが本音を切り出せないまま、時間が過ぎていく実態が見えてきました。

​仮に「住み替え」が話題にあがったとしても、親子の意向は異なる可能性が高いようです。​住み替え意向を持つ親世代が希望する住居形態は、「持ち家（買い替え含む）」（38.8%）が最多。高齢になってもなお、住まいを「所有」することへのこだわりがうかがえます。​一方、親の住み替えを想定する子世代は、「持ち家」（28.6%）と並び、「介護付き施設」（26.4%）、「シニア向け賃貸住宅」（23.6%）がほぼ同率です。子は、親の意向とは裏腹に、将来の介護負担の軽減や、見守りサービスの充実といった施設や賃貸を有力な選択肢に入れています。

意向には大きなギャップがあることを前提に、親が元気なうちに、冷静に話し合う時間を設けること、そして​「そのうち」ではなく、「今」話し合うこと。それが、親子共に納得のいく結論を出すために必要です。

［参考資料］

リコーリース株式会社『シニア世代の「今後の住まい」に関するアンケート調査を実施』