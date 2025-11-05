¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥Ø¥Ö¥óÇú¾Ð¼ø¶È¤«¤é¥¿¥¨¡áËÌÀî·Ê»Ò¤ÎÊª¸ð¤¤»Ñ¤Ë¾×·â¡Ö¤Ä¤é¤¤¡×¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°±ÇÁü¡×
üâ°æÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè28ÏÃ¤¬5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢Ê¿ÂÀ¡ÊÀ¸À¥¾¡µ×¡Ë¤È¤Î¥±¥ó¥«¤«¤é¡¢Î¹´Û¤ò½Ð¤Æ²È¤ò¼Ú¤ê¤ÆÊë¤é¤·¤¿¤¤¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¡£¤½¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤óÃµ¤·¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤Ï¡¢Éð²È¤ÎÌ¼¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÃíÊ¸¤Ë°ìÃ×¤¹¤ë¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ë»Å»ö¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¡£¹â³ÛÊó½·¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¡¢¤Ä¤Þ¤êÍÎ¾ª¡Ê¥é¥·¥ã¥á¥ó¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Èµ¿¤Ã¤¿¥È¥¤Ï¡¢¤½¤ÎÍ¶¤¤¤òÃÇ¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¿ôÆü¸å¡¢¥È¥¤Ï³¹Ãæ¤Ç»×¤¤¤â¤¬¤±¤Ê¤¤¿ÍÊª¤Î»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¡£¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤¬Æ»Ã¼¤ÇÊª¸ð¤¤¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥¤Ï¶Ã¤¯¡£
¥¿¥¨¡áËÌÀî·Ê»Ò¤Î»Ñ¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ç»ÎÂ²¤¬³è¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡Ä¡ª¡×¡Ö¤ª¤Ê¤ß¤µ¤ó¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤Ë¿¶¤é¤ì¤ë¡×¡Ö¤Ö¤·¤à¤¹¤ò½êË¾¤¹¤ë¥Ø¥Ö¥ó¡×¡Ö¤ª¥È¥¡ªÃÇ¤Ã¤¿¡ª¡ª¡×¡Ö¶Ó¿¥¡¢¤Þ¤¸¶ìÏ«¿Í¡×¡Ö¤¢¤¢¡¢¤Þ¤¿¥´¥«¥¤¤¬¥´¥«¥¤¤ò¾·¤¤¤Æ¤ë¡×¡ÖÀ¸¤Î´¶¾ð¤¬¥Î¥Ã¤Æ¤ë±Ñ¸ì¤Àw¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¶òÃÔ¤òÀ¸ÅÌ¤Ë½ñ¤¼è¤é¤»¤ë¡¡¤Æ¤«¡¢Ê¹¤¼è¤ì¤ëÀ¸ÅÌ¤µ¤ó¤¹¤´¤¤¤Í¡ª¡×¡Ö²¿¤ò¶µ¤¨¤È¤ë¤Í¤ów¡×¡Ö¤µ¤Ã¤¤Þ¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤Ë¥±¥é¥±¥é¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤Î±Ñ¸ì¤Î¼ø¶È¸«¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢¥¿¥¨¤µ¤ó¸«¤Æ°ìµ¤¤Ë¥É¥óÄì¡×¡Ö¤â¤·¤ä¡Ä¤ª¥¿¥¨ÍÍ¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë½÷Ãæ¤ÎÏÃ¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¡×¡Ö¤¦¤½¤À¡Ä¤½¤ó¤Ê¡Ä¡×¡ÖÆ»Ã¼¤ËËÌÀî·Ê»Ò¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¼Â¤ÎÊì¤¬Êª¸ð¤¤¡¢¡¢¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¾×·âÅª¡Ä¡×¡ÖÈ¾¶ß¡¢¥«¥Ó¤¬À¸¤¨¤È¤ë¡Ä¡×¡Ö¥¸¥´¥¯¤À¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Ä¤é¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¡¢º£´ü¥¤¥Á¤Î¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°±ÇÁü¡ÄÓË¸Æ¡¢¤ª¥¿¥¨ÍÍ¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£