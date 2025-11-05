3歳の女の子が仕上げたアンパンマンの塗り絵がThreadsに投稿され、”ちょっと惜しい”と話題を呼んでいます。投稿したのは、1児の母であるF.Baraさん（@choroko23）。アンパンマンのズボンを肌色で塗ってしまい、まるで生足を露出しているかのような姿になった仕上がりに「逮捕案件」「アンパンマン！！ズボン履き忘れよ！！」「セクシーになってますけど大丈夫でしょうか？笑」とユーモアを交えたツッコミコメントが多数寄せられました。



【写真】3歳の娘さんが塗った“衝撃のアンパンマン”

F.Baraさんによると、娘さんは「塗り絵は大好きで、幼稚園でも家でも毎日のように塗っています。アンパンマンも好きです」とのこと。キャラクター好きで最近ではディズニープリンセスやサンリオキャラクターにも興味があるそうですが、とりわけアンパンマンは2歳のころから夢中になっているのだそう。



「娘は1ページを塗り終わるといつも見せてくれるので、完成品を見ているタイミングで気づきました。最初は気づかず『上手に塗れてるね！！』と褒めたのですが、パーツごとに細かく褒めていたときに“おやおや…？”と気づいて（笑）。絶妙すぎて笑いがこみあげてきましたが、本人は真剣に塗っているので、笑ったらダメだと思い必死にこらえました」



塗り絵好きの娘さんにとって、服の色づけは少し難しい部分でもあるようです。



「娘が服の一部分を腕や足だと勘違いして薄橙色で塗ることはよくあるので、特に言及しませんでした。たまに娘から『ここの色間違えちゃった』と言ってくることもありますが、私は『自由に好きな色で塗っていいんだよ』と伝えています」



今回投稿されたアンパンマンのズボンも、娘さん本人は“間違えた”という意識はなかったようです。 「今回は気づいていないと思います」とF.Baraさんは笑顔で振り返ります。



現在、この塗り絵冊子は大切に保管しているそうです。



「全ページ塗り終わっていますが、まだ捨てずにとってあります。せっかく多くの反響をいただいたので、とっておいて、数年後に（おもしろさがわかる頃に）娘に見せてあげようかなと思っています」



今回の投稿には想像以上に大きな反響があり、「驚いています！私自身がいつもThreadsで笑いと癒しをもらっているので、誰かのちょっとした笑いや癒しになれたなら大変うれしいです」と話します。また、「コメントに“逮捕”など過激なワードが多かったせいか、一度垢バンされかけたのは衝撃でした（笑）。異議申し立てをしてすぐ解除いただきました」と投稿後の裏話も明かしています。