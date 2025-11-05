高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第6週「ドコ、モ、ジゴク。」の第29回が11月6日に放送予定です。

【写真】物乞いとなったタエ。三之丞は…

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。

＊以下11月6日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

物乞いとなったタエ（北川景子さん）を見かけてしまったトキだったが、声をかけることができず逃げ帰る。

その夜、ヘブン（トミー・バストウさん）の女中が決まらず焦る錦織（吉沢亮さん）が、再びトキを訪ねるのだった。

そんなある日、司之介（岡部たかしさん）が働く牛乳屋に、三之丞（板垣李光人さん）が仕事を求めて訪ねてくる。

その様子を司之介から聞いて、タエと三之丞を心配する松野家だが、トキはタエのことを告げずにいた。