¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡£11·î6ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè29ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢»°Ç·¾ç¡ÊÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ë¤¬»Å»ö¤òµá¤á¤Æ»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤¬Æ¯¤¯µíÆý²°¤òË¬¤Í¤ë¡£
¡¡¥È¥¡Ê髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤¬³¹Ãæ¤ÇÊª¸ð¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Âè28ÏÃ¡£
¡¡Âè29ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥È¥¤Ï¥¿¥¨¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ºÆ¨¤²µ¢¤ë¡£¤½¤ÎÌë¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ßー¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î½÷Ãæ¤¬·è¤Þ¤é¤º¾Ç¤ë¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤¬¡¢ºÆ¤Ó¥È¥¤òË¬¤Í¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢»ÊÇ·²ð¤¬Æ¯¤¯µíÆý²°¤Ë¡¢»°Ç·¾ç¤¬»Å»ö¤òµá¤á¤ÆË¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò»ÊÇ·²ð¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¡¢¥¿¥¨¤È»°Ç·¾ç¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¾¾Ìî²È¤À¤¬¡¢¥È¥¤Ï¥¿¥¨¤Î¤³¤È¤ò¹ð¤²¤º¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦¾¾Ìî¥È¥¤ò髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢¥È¥¤ÎÉ×¥Ø¥Ö¥óÌò¤ò¥È¥ßー¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢µÈÂôÎ¼¡¢²¬Éô¤¿¤«¤·¡¢ÃÓÏÆÀéÄá¡¢¾®Æü¸þÊ¸À¤¡¢´²°ìÏº¡¢±ß°æ¤ï¤ó¡¢¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¡¢º´Ìî»ËÏº¡¢ËÌÀî·Ê»Ò¡¢¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤é¤¬¥¥ã¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë