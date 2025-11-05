＜夫はルーティン人間＞子どもが生まれても変わらないの？キッチリ決まった生活ペース【第1話まんが】
私はサキ。夫のタカシと結婚をしてわかったことがあります。それは夫が、ビックリするほど「ルーティン人間」だということ。結婚する前は気づきませんでしたが、一緒に暮らしてみたらあまりにキッチリしていて感心しました。けれど良いことばかりじゃありません。夫は自分の生活ルーティンが最優先で、それを乱されることをなにより嫌うのです。思いどおりに予定がすすまないと途端に不機嫌になり、私に向かってチクチク嫌味を言いだすのです……。
夫は自分のルーティンに入っている家事は積極的にやってくれます。毎日掃除機をかけてゴミ捨てをし、週末には洗濯機を回し、洗面台やお風呂の浴槽などを大掃除。ところが自分のルーティンに入っていないことにはまったく関わりません。
子どもがいたら子どもに合わせる、それが私には当たり前。いつものペースで家事をこなそうとしたって、お世話が必要だったりグズられたりして進まないものです。夫だって休日一緒に過ごしていたら、そのくらいわかるはずなのに……。
夫は自分の規則正しい生活リズムを乱されることが、なによりも嫌いです。だから私は結婚以来、できるだけ夫のルーティンを乱さないように気をつけていました。でも出産後は、夫に合わせるのがかなり大変なんです。
夫は子どもが生まれても、相変わらず自分の生活パターンを最優先。「ご飯を作る間、子どもを見ていてほしい」そうお願いしただけで、「今は筋トレの時間なのに」とか「なんでサキはできないの」と文句を言われます。ルーティンに組み込まれていない家事や育児なんて頼もうものなら、あからさまに嫌がられてしまうのでした。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
