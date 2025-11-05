「NAE(S)」

エイム電子は、オーディオ用LANケーブル「SHIELDIO」より、高純度無酸素銅導体を採用することで音声信号の伝送ロスを低減したという「NAE」を、11月19日に発売する。ラインナップと価格は以下のとおり。

〈片側：イーサコンRJ45プラグ 片側：RJ45プラグ〉 NAE-005S 0.5m 49,000(税別) NAE-010S 1m 52,000(税別) NAE-015S 1.5m 55,000(税別) NAE-020S 2m 58,000(税別) NAE-030S 3m 64,000(税別) NAE-050S 5m 76,000(税別)※接続機器がイーサコンRJ45プラグに対応していない場合使用できない(片側)。〈両側：イーサコンRJ45プラグ〉 NAE-005W 0.5m 62,000(税別) NAE-010W 1m 65,000(税別) NAE-015W 1.5m 68,000(税別) NAE-020W 2m 71,000(税別) NAE-030W 3m 77,000(税別) NAE-050W 5m 89,000(税別)※接続機器がイーサコンRJ45プラグに対応していない場合使用できない(両側)。

「NAE(W)」

音響空間へのノイズシールド効果を追求するN-ZEROコンセプトというグランドデザインを掲げたというモデル。

断面図

導体に高純度無酸素銅を採用したほか、高性能2重アルミシールドと高密度銅編組シールドを組み合わせた独自の3重シールド構造も採り入れることで、外部からのノイズ干渉を徹底的に排除したという。

加えて、プロオーディオでも使用されているノイズ耐性の高いダイキャストモジュラー「イーサコンコネクター」も採用することで、堅牢な接続を行ない、安定した高音質伝送を可能にしている。

接続例