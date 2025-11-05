「NAE(S)」

エイム電子は、オーディオ用LANケーブル「SHIELDIO」より、高純度無酸素銅導体を採用することで音声信号の伝送ロスを低減したという「NAE」を、11月19日に発売する。ラインナップと価格は以下のとおり。


〈片側：イーサコンRJ45プラグ 片側：RJ45プラグ〉 NAE-005S　0.5m　49,000(税別) NAE-010S　1m　52,000(税別) NAE-015S　1.5m　55,000(税別) NAE-020S　2m　58,000(税別) NAE-030S　3m　64,000(税別) NAE-050S　5m　76,000(税別)
※接続機器がイーサコンRJ45プラグに対応していない場合使用できない(片側)。

〈両側：イーサコンRJ45プラグ〉 NAE-005W　0.5m　62,000(税別) NAE-010W　1m　65,000(税別) NAE-015W　1.5m　68,000(税別) NAE-020W　2m　71,000(税別) NAE-030W　3m　77,000(税別) NAE-050W　5m　89,000(税別)
※接続機器がイーサコンRJ45プラグに対応していない場合使用できない(両側)。

「NAE(W)」

音響空間へのノイズシールド効果を追求するN-ZEROコンセプトというグランドデザインを掲げたというモデル。

断面図

導体に高純度無酸素銅を採用したほか、高性能2重アルミシールドと高密度銅編組シールドを組み合わせた独自の3重シールド構造も採り入れることで、外部からのノイズ干渉を徹底的に排除したという。

加えて、プロオーディオでも使用されているノイズ耐性の高いダイキャストモジュラー「イーサコンコネクター」も採用することで、堅牢な接続を行ない、安定した高音質伝送を可能にしている。

接続例