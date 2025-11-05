●きのう4日(火)よりも放射冷却が弱いものの、朝は山間部ほど一桁台の気温に

●日中の最高気温は20度を超えるところが多く、朝との寒暖差は大きい

●今夜は満月。見頃は午後10時19分 冷え込みに注意しながら楽しんで下さい



きょう5日(水)の午前6時30分の気温です。

県内の上空に薄く雲が広がっていて、きのう4日(火)よりも放射冷却の影響が弱くなっています。

全般的に冷え込みも落ち着いていますが、山間部ほど一桁台の気温となっています。





県内はこの先も安定した空模様が続く予想で、日ざしが届き出すと気温が一気に上がります。

山口市内ではきょう5日(水)の最高気温は23度。日中は長袖一枚で過ごせますが、朝との気温差は10度以上ときょう5日(水)も寒暖差が大きくなりそうです。調節のしやすい服装を心がけてしっかり対策を行いましょう。





一方で今夜は満月ですが、月と地球との距離が今年一番近づくタイミングの満月です。

一年の中で最も大きく、最も明るく輝く満月「スーパームーン」と呼ばれています。



今年最も小さい満月と比べてみると、地球からの見かけの月の大きさに一回り程の違いがあります。

大きく見えるぶん、普段より少し明るく輝く満月を見ることができます。

今夜最も綺麗に月が見えるのは、午後10時19分です。

多少雲も広がりますが、しっかり見えるタイミングもあると見込んでいます。

夜間の冷え込みに注意しながら、今夜は満月を楽しんでみてはいかがでしょうか。







県内は午前を中心に雲が目立ちますが、日中は日ざしがしっかり届く予想。洗濯物もよく乾くでしょう。







きょう5日(水)の最高気温は20度を超えるところが多くなる予想。日中は上着いらずの陽気となりそうです。





今週はしばらく晴れたり曇ったりが続く予想です。日中は20度を超える日も多くなりますが、朝は引き続き底冷えが強く、一日に寒暖差には注意が必要です。

次に天気が崩れるのは今週末の9日(日)で、来週は再び冷たい北風が流れ込みやすくなる見通しです。





台風情報です。

日本の南の海上はまだ台風シーズンとなっています。

フィリピン付近の台風25号は、今後南シナ海から大陸方面へ。また次に台風に発達しそうな熱帯低気圧は、今後フィリピンの東に進み、来週は沖縄方面に影響が出てくる可能性があります。





紅葉情報です。

徐々に色付きが進んでいます。山間部は週末にかけて、一段と色づくところが増えていきそうです。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）