静岡県、千葉県で最大震度2 東京都、神奈川県、山梨県で震度1 震源は千葉県南東沖 津波の心配なし(5日午前7時17分頃)
11月5日午前7時17分頃、静岡県、千葉県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は千葉県南東沖で、震源の深さは約40km、地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、静岡県の東伊豆町、千葉県の睦沢町、長南町、勝浦市、鴨川市、いすみ市、それに大多喜町です。
【各地の震度詳細】
■震度2□千葉県 睦沢町 長南町 勝浦市 鴨川市 いすみ市 大多喜町
□静岡県東伊豆町
■震度1□千葉県 東金市 山武市 大網白里市 一宮町 長生村 白子町 館山市 木更津市 君津市 南房総市 御宿町 千葉中央区 千葉若葉区 千葉緑区 千葉美浜区 市川市 市原市 浦安市
□静岡県熱海市 伊豆市 伊豆の国市 河津町 松崎町 西伊豆町
□東京都東京千代田区 東京品川区 東京大田区 東京江戸川区 伊豆大島町 新島村 三宅村
□神奈川県横浜中区 横須賀市 厚木市 湯河原町
□山梨県富士川町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。新たな情報が発表され次第、情報を更新します。