気象庁によりますと、震源地は千葉県南東沖で、震源の深さは約40km、地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、静岡県の東伊豆町、千葉県の睦沢町、長南町、勝浦市、鴨川市、いすみ市、それに大多喜町です。

また、静岡県の熱海市、伊豆市、伊豆の国市、河津町、松崎町、西伊豆町で震度1を観測しました。

【各地の震度詳細】

■震度2

□千葉県

睦沢町 長南町 勝浦市

鴨川市 いすみ市 大多喜町

□静岡県

東伊豆町

■震度1

□千葉県

東金市 山武市 大網白里市

一宮町 長生村 白子町

館山市 木更津市 君津市

南房総市 御宿町 千葉中央区

千葉若葉区 千葉緑区 千葉美浜区

市川市 市原市 浦安市

□静岡県

熱海市 伊豆市 伊豆の国市

河津町 松崎町 西伊豆町

□東京都

東京千代田区 東京品川区 東京大田区

東京江戸川区 伊豆大島町 新島村

三宅村

□神奈川県

横浜中区 横須賀市 厚木市

湯河原町

□山梨県

富士川町

