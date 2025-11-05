¡Ö»ä¤â¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÀ¤Âå¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤¤¡× 22ºÐ¡¦Ý¯°æÍü±û¤¬»É·ã¤Ë¤¹¤ë¹â¹»»þÂåÆ±Éô²°¤Î¡ÈÌÁÍ§¡É
¡ãJLPGAºÇ½ª¥×¥í¥Æ¥¹¥È ½éÆü¡þ4Æü¡þJFEÀ¥¸ÍÆâ³¤¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô (²¬»³¸©)¡þ6464¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¹â¹»»þÂå¤ËÀÚâøÂöËá¤·¤¿Ãç´Ö¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢ÄÉ¤¤±Û¤·¤¿¤¤¡£2ÅÙÌÜ¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë22ºÐ¤ÎÝ¯°æÍü±û¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥Ç¥£¤È¥Ü¥®¡¼¤¬6¤Ä¤º¤Ä¤Î°ìÆü¤Ë¡Ö½ÐÆþ¤ê¤¬·ã¤·¤¤¥´¥ë¥Õ¤Ç¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥Ð¡¼¥Ç¥£¿ô¤Ï¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡×¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¢¤É¤±¤Ê¤¤ ¼ó°ÌÈ¯¿Ê¤Î¹â¹»3Ç¯À¸¡¦18ºÐ¤Î°ËÆ£°¦²Ú
¡ÖºÇ½é¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£1ÈÖ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ºÇ½é¤ËÍè¤¿¤Î¤Ï4ÈÖ¤Î¥Ü¥®¡¼¡£¡Ö¤½¤ì¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡Ù¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤»¤º¤ËÍî¤ÁÃå¤³¤¦¡×¡£¤³¤¦¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤é¤â½Ð¤·Æþ¤ì¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢10ÈÖ¤«¤é3Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£11ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ï»Ä¤ê110¥ä¡¼¥É¤«¤é¤Î3ÂÇÌÜ¤ò50¥»¥ó¥Á¤Ë¤Ä¤±¤ë¡ÈOK¥Ð¡¼¥Ç¥£¡É¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¡¢¼«¿®¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Á°²ó¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï2021Ç¯¡£°ñ¾ë¡¦ÌÀ½¨³Ø±àÆüÎ©¹â3Ç¯»þ¤Ë½é¤á¤ÆÄ©¤ó¤À¤¬¡¢2¼¡¤Ç1ÂÇµÚ¤Ð¤º¤ËÇÔÂà¤·¤¿¡£¡ÖÍèÇ¯¼õ¤±¤Æ¤âÍî¤Á¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤³¤³¤ÇÊý¸þÅ¾´¹¡£¥´¥ë¥ÕÌ¾Ìç¹»¤ÎÆüÂç¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥¯¤¬¶õ¤¤¤¿¡£¡ÖÂç³Ø¤ÇÃË»Ò¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¿¤Á¤È²ñ¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤È¤«¤ÏÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£Âç³Ø¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤¿¤áÃæÂà¤·¡¢º£¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»É·ã¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¤¬¤¤¤ë¡£ÌÀ½¨³Ø±àÆüÎ©¹â»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ë¤Ïº´Æ£¿´·ë¡¢¾®ÊëÀé¹¤¬¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ëº´Æ£¤Ï¹â¹»3Ç¯»þ¤ËÎÀ¤ÎÆ±¤¸Éô²°¤Ç²á¤´¤·¤¿Ãç¤À¡£µÜ¾ë¸©½Ð¿È¤ÎÝ¯°æ¤Ï¡ÖÎý½¬´Ä¶¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ñ¾ë¤Î¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¡£¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤Î³èÌö¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÖÁá¤¯ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2003Ç¯À¤Âå¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤âÃÝÅÄÎï±û¡¢Ý¯°æ¿´Æá¡¢Àîùõ½Õ²Ö¤é¿Íºà¤ÎÊõ¸Ë¤Ç¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡È¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÀ¤Âå¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»ä¤âÁá¤¯¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÀ¤Âå¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤¤¡×¡£¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¥Ë¥Ã¥³¥ê¤È¾Ð¤¦¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤â¤È¤â¤ÈÌÜÉ¸¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖËèÆü2¥¢¥ó¥À¡¼¡×¡£½éÆü¤Ï¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¡¦31°Ì¥¿¥¤¤È¹ç³Ê¥é¥¤¥ó¤Î20°Ì¥¿¥¤·÷³°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ä¤ê¤Ï¤Þ¤À3Æü´Ö¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¤¤ç¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ë¥Ð¡¼¥Ç¥£¤Ï¼è¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£ËèÆü2¥¢¥ó¥À¡¼¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£º£Ç¯¤Î¡ÖÆüËÜ½÷»Ò¥¢¥Þ¡×¤Ç3°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¼ÂÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¸¶ÀÐ¤Ï¡È»îÎý¤ÎÃÏ¡É²¬»³¤ÇËá¤«¤ì¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÊÊ¸¡¦´ÖµÜµ±·û¡Ë
