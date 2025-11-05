5日（水）広く日差しがありますが、太平洋側では雲が多くなる見込みです。沖縄は大雨になるでしょう。

＜5日（水）の天気＞

北海道は前線が通過中で、朝まで雨や雪の降るところがあるでしょう。日中は高気圧に覆われて、北日本や日本海側を中心に日差しが届く見込みです。太平洋側では高気圧の縁をまわって湿った空気が流れ込み、雲が広がりやすくなるでしょう。

九州や四国、紀伊半島では雨の降るところがあり、関東や東海も次第に雲が多くなる予想です。一方、南の海上にも前線がのびていて、沖縄では大気の状態が非常に不安定になっています。沖縄本島地方では激しい雨が降り、警報級の大雨になるおそれがあります。土砂災害などに十分注意してください。

＜予想最高気温（前日差）＞

前日より2〜3℃高くなるところが多いでしょう。関東や東海は前日並みにヒンヤリとしそうです。

札幌 14℃（＋2）

仙台 17℃（＋2）

新潟 19℃（＋2）

東京 17℃（±0）

名古屋 18℃（±0）

大阪 20℃（＋2）

鳥取 21℃（＋2）

高知 22℃（＋3）

福岡 22℃（＋3）

＜週間予報＞

■大阪〜那覇

6日（木）は太平洋側も天気が回復し、沖縄も日差しが戻りそうです。7日（金）にかけて晴れますが、8日（土）は次第に雲が多くなり、9日（日）は広く雨になるでしょう。

■札幌〜名古屋

6日（木）は関東や東海でくもりや雨となり、午後は北海道でも雨が降りそうです。7日（金）〜8日（土）は北海道で雪の降るところがありますが、そのほかは晴れるところが多いでしょう。9日（日）は各地でザッと雨が降り、週明けは冬型の気圧配置になることで北日本や北陸で雨や雪が降る見込みです。