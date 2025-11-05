広島の中村貴浩外野手（２５）が秋季キャンプでの逆襲を誓った。９月上旬に左肋骨を骨折。その影響で１０月に開催された「みやざきフェニックス・リーグ」は不参加となり、貴重なアピール機会を失った。キャンプではコンタクト率の上昇を目指し、バットを振り込んでいく。

並々ならぬ思いでキャンプ地に乗り込んだ。消化不良に終わった今季からの巻き返しへ−。中村貴は、「僕はフェニックス・リーグに行っていない分、キャンプでしっかりアピールしたいなと思っています」と宮崎・日南からの逆襲を誓った。

３年目の今季は１軍出場なし。２軍では７８試合に出場し、３年間で自己最高の打率・２７５をマークするも、「２軍だったら最低ライン３割というのは目標にしている」と満足感はない。９月上旬のウエスタンでは守備の際にフェンスに激突し、左肋骨を骨折。その影響で１０月に行われたフェニックス・リーグは不参加となった。

今春のキャンプでも右膝を負傷し、途中離脱。けがに泣かされた１年だったが“師匠”の言葉が心の支えとなった。今年１月の自主トレで弟子入りした元ソフトバンクの川崎宗則氏（４４）にけがを報告すると、「これも運命。いい時間になるように自分で考えながらやったらいいよ」と前向きな言葉を贈られた。「あまり（気持ちが）落ちることなくやれた」と３軍で過ごしたリハビリ中も、できることをコツコツと積み重ね、復帰を目指していた。

迎えた今秋キャンプは万全の状態で日南入り。コンタクト率の上昇をテーマに掲げ、バットを振り込んでいる。ツーシームなど動くボールを操る投手が増えていることを踏まえ、参考にしているのは“メジャー流”のスイング軌道だ。「横回転で打つんじゃなく、縦にバットを出すイメージ。いろんなメジャーの打者の映像を見た。それを試しながらやっている」と取り組みを明かす。

新井監督は来季に向け、小園以外のレギュラー白紙を明言。「外野は打たないと出られないので」と、まずは打率を残し、熾烈（しれつ）な競争に加わる覚悟だ。

その上でアピールしたいのは、自慢のフルスイングだ。「やっぱり振れることが持ち味で（プロに）入った。そこができなくなったら自分の持ち味がなくなる。そこは変えずにやっていきたいです」と中村貴。自身の存在価値をバットで示し、サバイバルを勝ち抜いていく。

◇中村 貴浩（なかむら・たかひろ）２０００年４月９日生まれ、２５歳。福岡県出身。身長１７７センチ、体重８７キロ。右投げ左打ち、外野手。九州国際大付では１年夏に甲子園出場。九産大では３年秋に本塁打と打点王の２冠。２２年度育成ドラフト２位で広島に入団し、２３年５月に支配下登録。同年５月２３日の中日戦でプロ初安打を記録。背番号９７。今季年俸８００万円（推定）。