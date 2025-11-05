¡ÖBALCO»ö·ï¡×¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¡¢¥Ó¥¯¥¿¡¼¡¦¥³¥ó¥Æ»á¤¬»àµî¡¡¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Ü¥ó¥º¤é¤Ë¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¶¡µë
¡¡¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Ü¥ó¥º¤é¤Ë¡Ö¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¡×¤ò¶¡µë¤·¤¿¿ÍÊª¤È¤·¤Æ2000Ç¯Âå¤Ë±²Ãæ¤Î¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ó¥¯¥¿¡¼¡¦¥³¥ó¥Æ»á¤¬¡¢75ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¡£»à°ø¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£APÄÌ¿®¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥Æ»á¤Ï¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Ü¥ó¥º¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¸¥¢¥ó¥Ó¡¢Î¦¾å¸ÞÎØ²¦¼Ô¥Þ¥ê¥ª¥ó¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤é¤Ë¡Ö¥¯¥ê¡¼¥à¡×¡Ö¥¯¥ê¥¢¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¤òÈÎÇä¤·¡¢¤½¤Î»ÈÍÑË¡¤ò¥¸¥¢¥ó¥Ó¡Ê¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼5²óÁª½Ð¡Ë¤éÂ¿¿ô¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥Æ»á¤¬ÁÏ¶È¤·¤¿²ñ¼Ò¡Ö¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¡¦¥é¥Ü¥é¥È¥ê¡¼¡¦¥³¥ª¥Ú¥é¥Æ¥£¥Ö¡ÊBALCO¡Ë¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡ÖBALCO¡Ê¥Ð¥ë¥³¡Ë»ö·ï¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î¥Ð¥É¡¦¥»¥ê¥°MLB¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤Ï¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¸µ¾å±¡±¡ÆâÁíÌ³¤Ë¥¹¥Æ¥í¥¤¥ÉÌäÂê¤ÎÄ´ºº¤ò°ÍÍê¡£¥ß¥Ã¥Á¥§¥ëÊó¹ð½ñ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö°ãË¡¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸þ¾åÌô¤Î»ÈÍÑ¤Ï¡¢Ìîµå¤Î¸øÀµÀ¤òº¬ËÜ¤«¤é¶¼¤«¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿ÌôÊª¤òµñÈÝ¤¹¤ëÀµÄ¾¤ÊÁª¼ê¤òÉÔÅö¤ËÉÔÍø¤Ë¤·¡¢µÏ¿¤ÎÀµÅöÀ¤Ë¤âµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¡£¤³¤ÎÌäÂê¤Ï°ìÌë¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤¸¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²áµî20Ç¯´Ö¤ËÌîµå³¦Á´ÂÎ¨¡¨¡¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¡¢µåÃÄ´´Éô¡¢Áª¼ê²ñ¡¢¤½¤·¤ÆÁª¼ê¼«¿È¨¡¨¡¤¬¡Ø¥¹¥Æ¥í¥¤¥É»þÂå¡Ù¤ÎÀÕÇ¤¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
¡¡¥³¥ó¥Æ»á¼«¿È¤â¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¼è°ú¤Ç¶Øîþ4¤«·î¤ÎÏ¢Ë®·ºÌ³½êÆþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ü¥ó¥º¤Î¸Ä¿Í¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÇBALCO´Ø·¸¼Ô¤Î¥°¥ì¥Ã¥°¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤â¡¢¥¹¥Æ¥í¥¤¥ÉÎ®ÄÌ¤Îºá¤Ç¶Øîþ3¥«·î¡¢¼«ÂðÆð¶Ø3¥«·î¤Î·º¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥Ü¥ó¥ºËÜ¿Í¤Ï¡Ö°Õ¿ÞÅª¤Ê»ÈÍÑ¡×¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£