クマは神話と星座にも現れる！ おおぐま座とこぐま座にまつわる悲しい話【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】

おおぐま座とこぐま座にまつわる悲しい神話

運命に翻弄された親子の物語

北の空に一年中見える、おおぐま座とこぐま座。特にこぐま座の先端には北極星が輝き、夜空の目印として親しまれています。このふたつの星座には、ある悲しいギリシャ神話が隠されていることをご存じでしょうか。

物語の主人公は、カリストという美しい狩人の娘。彼女は女神アルテミスに仕えて森で狩りをしながら暮らしていましたが、その美貌に心を奪われた大神ゼウスに求愛され、やがて息子アルカスを授かります。しかしそれを知ったゼウスの妻・女神ヘラは激怒し、カリストをクマの姿に変えてしまいます。森でひとり、クマとして生きるしかなくなったカリスト。年月が経ち、アルカスは立派に育ちますが、母子はお互いの正体を知らないまま再会のときを迎えます。

ある日、森を歩いていたアルカスはクマを見つけ、狩るために弓を構えました。そのクマこそ、母であるカリストだったのです。母が子に撃たれようとした、その瞬間――ゼウスはふたりを哀れに思い、カリストとアルカスを天に上げて、星座に変えました。そして、ふたりが地上に戻らぬよう、天の北に固定してしまいます。

北極星のまわりをぐるぐる回りながら、決して沈まないふたつの星座。それは、運命に引き裂かれながらも、空で永遠に寄り添い続ける親子の姿を表しているのかもしれません。

悲しき変身、そして再会

怒りを買い、クマの姿に ゼウスの妻ヘラは不倫に激怒し、相手のカリストをクマの姿に変えてしまう。 ゼウスによって星座に 哀れに思ったゼウスは、カリストとアルカスを星座に変身させ、天へと送った。

母と再会 森を歩いていた息子アルカスが、クマを見つけて弓を構える。そのクマは生き別れた母カリストだった。

夜空に輝く親子の星座

おおぐま座とこぐま座は、いずれも黄道を越えない北極に近い位置にあるため、一年中見ることができます。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話』監修：山粼晃司