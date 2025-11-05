日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3133（-22.0　-0.70%）
ホンダ　1573（-17　-1.07%）
三菱ＵＦＪ　2316（-16　-0.69%）
みずほＦＧ　5117（-3　-0.06%）
三井住友ＦＧ　4134（-16　-0.39%）
東京海上　5678（-39　-0.68%）
ＮＴＴ　155（-0.4　-0.26%）
ＫＤＤＩ　2448（-6.5　-0.26%）
ソフトバンク　216（-0.9　-0.41%）
伊藤忠　8887（-82　-0.91%）
三菱商　3553（-15　-0.42%）
三井物　3726（-30　-0.80%）
武田　4167（-29　-0.69%）
第一三共　3362（-8　-0.24%）
信越化　4588（-56　-1.21%）
日立　5203（-18　-0.34%）
ソニーＧ　4289（-6　-0.14%）
三菱電　4294（-38　-0.88%）
ダイキン　17887（-183　-1.01%）
三菱重　4564（-32　-0.70%）
村田製　3387（-71　-2.05%）
東エレク　34283（-507　-1.46%）
ＨＯＹＡ　25035（-105　-0.42%）
ＪＴ　5273（-10　-0.19%）
セブン＆アイ　1933（-14.5　-0.74%）
ファストリ　56380（+1350　+2.45%）
リクルート　7245（-99　-1.35%）
任天堂　13609（+664　+5.13%）
ソフトバンクＧ　24912（-248　-0.99%）
キーエンス（普通株）　58852（+2332　+4.13%）