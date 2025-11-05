日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3133（-22.0 -0.70%）
ホンダ 1573（-17 -1.07%）
三菱ＵＦＪ 2316（-16 -0.69%）
みずほＦＧ 5117（-3 -0.06%）
三井住友ＦＧ 4134（-16 -0.39%）
東京海上 5678（-39 -0.68%）
ＮＴＴ 155（-0.4 -0.26%）
ＫＤＤＩ 2448（-6.5 -0.26%）
ソフトバンク 216（-0.9 -0.41%）
伊藤忠 8887（-82 -0.91%）
三菱商 3553（-15 -0.42%）
三井物 3726（-30 -0.80%）
武田 4167（-29 -0.69%）
第一三共 3362（-8 -0.24%）
信越化 4588（-56 -1.21%）
日立 5203（-18 -0.34%）
ソニーＧ 4289（-6 -0.14%）
三菱電 4294（-38 -0.88%）
ダイキン 17887（-183 -1.01%）
三菱重 4564（-32 -0.70%）
村田製 3387（-71 -2.05%）
東エレク 34283（-507 -1.46%）
ＨＯＹＡ 25035（-105 -0.42%）
ＪＴ 5273（-10 -0.19%）
セブン＆アイ 1933（-14.5 -0.74%）
ファストリ 56380（+1350 +2.45%）
リクルート 7245（-99 -1.35%）
任天堂 13609（+664 +5.13%）
ソフトバンクＧ 24912（-248 -0.99%）
キーエンス（普通株） 58852（+2332 +4.13%）
