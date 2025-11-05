東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値153.67　高値154.48　安値153.32

155.49　ハイブレイク
154.98　抵抗2
154.33　抵抗1
153.82　ピボット
153.17　支持1
152.66　支持2
152.01　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1482　高値1.1534　安値1.1473

1.1581　ハイブレイク
1.1557　抵抗2
1.1520　抵抗1
1.1496　ピボット
1.1459　支持1
1.1435　支持2
1.1398　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3021　高値1.3145　安値1.3010

1.3242　ハイブレイク
1.3194　抵抗2
1.3107　抵抗1
1.3059　ピボット
1.2972　支持1
1.2924　支持2
1.2837　ローブレイク

ドルスイス
終値0.8102　高値0.8108　安値0.8067

0.8159　ハイブレイク
0.8133　抵抗2
0.8118　抵抗1
0.8092　ピボット
0.8077　支持1
0.8051　支持2
0.8036　ローブレイク