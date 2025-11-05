東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値153.67 高値154.48 安値153.32
155.49 ハイブレイク
154.98 抵抗2
154.33 抵抗1
153.82 ピボット
153.17 支持1
152.66 支持2
152.01 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1482 高値1.1534 安値1.1473
1.1581 ハイブレイク
1.1557 抵抗2
1.1520 抵抗1
1.1496 ピボット
1.1459 支持1
1.1435 支持2
1.1398 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3021 高値1.3145 安値1.3010
1.3242 ハイブレイク
1.3194 抵抗2
1.3107 抵抗1
1.3059 ピボット
1.2972 支持1
1.2924 支持2
1.2837 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8102 高値0.8108 安値0.8067
0.8159 ハイブレイク
0.8133 抵抗2
0.8118 抵抗1
0.8092 ピボット
0.8077 支持1
0.8051 支持2
0.8036 ローブレイク
