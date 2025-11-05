『相棒』ラスト6分、衝撃の芝居合戦！かたせ梨乃がシリーズ初出演＆水谷豊とも初共演

本日11月5日（水）放送の『相棒 season24』第4話「みんな彼女を好きになる」では、かたせ梨乃が『相棒』初出演。

かたせ演じる魅惑の女性をめぐって、杉下右京（水谷豊）が財界の大物とまさかの“三角関係”に？

第4話は、右京が紅茶店で知り合った女性とディナーを楽しむところからはじまる。

彼女の名は、熊井エリザベス（かたせ梨乃）。テーラーで働く腕のよい職人である彼女は優雅でユーモアもあり、紅茶への造詣も深く、右京とも気が合う様子だ。

ところが食事を終えて彼女と別れた直後、初老の男が突然、右京に殴りかかってくる。男は「彼女をもてあそびやがって！」「彼女を悲しませるのはやめろ」などと口走るが、右京にはまったく心当たりがなく…。

まもなく、男は大手通信会社で会長を務める超大物・米村隆光（吉満寛人）であることが判明。

権力者である米村が常軌を逸した恨みを募らせていることに危機感を覚えた右京は、亀山薫（寺脇康文）とともにエリザベスの周辺を調べはじめる。

すると、エリザベスは男女問わず会えば誰もがみんな彼女を好きになってしまう魅惑的な女性であることが明らかに。

しかし、彼女の“意外すぎる秘密”も浮上し、杉下右京襲撃事件は思わぬ方向へと急展開していく。

◆かたせ梨乃、水谷豊と初共演で芝居合戦！

かたせは『極道の妻たち』シリーズ、『吉原炎上』、『肉体の門』など数々の映画や、ドラマ『名探偵キャサリン』シリーズなどそうそうたるキャリアを誇る名女優。

本作では魅惑の女性をエレガントかつチャーミングに演じているが、エリザベスはどこか謎めいたオーラをまとっており…。

実は今回、かたせは『相棒』初出演であるとともに、水谷とも初共演。

「杉下右京さんは実在の方ではないかと思うほど、日本中の皆さんが毎回楽しみにしていらっしゃる『相棒』、毎日台本を開いてはクランクインの日が待ち遠しくて仕方がなかったです」とオファーを受けたときのはやる思いを吐露する。

エリザベスを演じるにあたっては、「右京さんとの出会いの場となる紅茶店に役作りのために行きました。大きな窓ガラスを左手に外の景色を眺めて、ひとりリハーサル。まさかその席に本番でも座るとは！」と深く役柄に向き合っているという。

さらに「エリザベスは相手の瞳に自分を映して生きているような女性です。“沈黙と饒舌”揺れる心を表現できたらいいな、と思いながら演じていました」と、彼女の感情を繊細に描いたことを明かしている。

みんなを“虜”にするエリザベスが抱える秘密とは？ そして右京との恋の行方は…。

ラスト6分、まさに“沈黙と饒舌”を巧みに織り交ぜた水谷とかたせの静かな芝居合戦が衝撃をもたらすことに。

◆かたせ梨乃（熊井エリザベス・役）コメント（全文）

――『相棒』初出演となりますが、オファーを受けたときのお気持ちを教えてください。

水谷さんとご一緒させていただくのは今回が初めてになります。

杉下右京さんは実在の方ではないかと思うほど、日本中の皆さんが毎回楽しみにしていらっしゃる『相棒』、その作品のオファーをいただいて、毎日台本を開いてはクランクインの日が待ち遠しくて仕方がなかったです。

――熊井エリザベスという魅惑的な女性を演じた感想を教えてください。

まずは右京さんとの出会いの場となる紅茶店に役作りのために行きました。大きな窓ガラスを左手に外の景色を眺めて、ひとりリハーサル。まさかその席に本番でも座るとは！

エリザベスは相手の瞳に自分を映して生きているような女性です。“沈黙と饒舌”揺れる心を表現できたらいいな、と思いながら演じていました。エリザベスでいるときは常にエモーショナルな気持ちになりました。

――視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします！

急に秋を飛び越え冬がやって来ました。そんな夜は温かい紅茶を飲みながら『相棒』をお楽しみください。