NHKの連続テレビ小説「ばけばけ」が新たにスタートした。明治時代の作家・小泉八雲（パトリック・ラフカディオ・ハーン）の妻・小泉セツをモデルにした物語である。ギリシャに生まれて、アイルランドで幼少時代を過ごしたラフカディオ・ハーンが日本に渡ったのは、40歳のとき。翌年に小泉セツと結婚し、46歳で日本国籍を取得。小泉八雲として第2の人生を送った。「耳なし芳一」などの『怪談』で知られる小泉八雲と、その妻の小泉セツは、どんな生涯を送ったのか。『大器晩成列伝 遅咲きの人生には共通点があった！』の著者で偉人研究家の真山知幸氏が解説する。

文明開化に苦労したのは士族だけではなかった

NHKの連続テレビ小説「ばけばけ」で、ついにトミー・バストウ演じる英語教師ヘブンが来日した。ヘブンはのちに「小泉八雲」として名を馳せるラフカディオ・ハーンをモデルにしている。小泉セツをモデルにした主人公のトキ（郄石あかり）と、どんなふうに親交を深めていくのか。気になるところだ。

小泉セツが残した『思ひ出の記』‎を読めば、ハーンがいかに日本の伝統文化を愛したかがよく伝わってくる。ドラマでのヘブンも、まさにそんなハーンの実像とぴったりの振る舞いを見せた。

船で松江に到着するや否や、初めての日本に興味津々なヘブン。英語が堪能で通訳を務める錦織（吉沢亮）の話を聞かずに、三味線の音にひかれて遊郭街へ行ったかと思えば、トキの祖父・勘右衛門（小日向文世）から木刀で斬られそうになるなど、てんやわんやだ。

自由奔放なハーンに振り回されて、江藤知事から叱責を受けると、錦織は「あの、ペアみたいになってますけど我々、私も皆さんと同じで今日初対面ですから」と虚無の表情で、言い返している。

愚痴をこぼすのも無理もない。文明開化に適応して、チョンマゲを斬り、洋装をまとい、そしてたとえ英語が堪能であったとしても、実際に異国の文化を持つ者と交流するとなれば、困難を伴う。

錦織は「出雲の三才人」の一人と称された教育者・西田千太郎をモデルとしているだけあって、登場から堂々した振る舞いを見せていた。英語も堪能がゆえに、異国人が来日するとなると、何かと頼られがちだったが、みなと同様に手探りだったことには変わりない。

実際においても、明治政府の官僚たちですら、文明開化にはさまざまな葛藤を抱えており、没落士族と同様に抵抗感があった。

神武天皇も洋服を着ていた？

明治維新後に「見た目」の改革が進められたのは、庶民に対してだけではない。いや、むしろ、明治政府の官僚たちにこそ急務であった。

なぜならば、明治政府には、裃姿の武士もいれば、衣冠や狩衣の公家もいる。公の場で、身分によって服装がバラバラというわけにはいかないだろう。明治4年8月の「散髪脱刀令」以後は、官員たちも散髪や脱刀が任意となり、同時に、机と椅子の使用や、靴を履いての出勤することが許されることになった。しかし、それだけでは不十分であった。

特に華族は洋装への抵抗感が強かったため、散髪脱刀令に続いて9月には、「服制変革内勅」が示された。

そこでは「今衣冠ノ制中古唐制ニ模倣セシヨリ流テ軟弱ノ風ヲナス」として、これまで天皇が着用してきた冠と束帯を否定。そして、筒袖・筒袴の洋服は、神武天皇の頃の服装に似ていることから、「神武天皇や神功皇后の頃のような服装に戻すべきだ」という論調で、服装の改革が唱えられている。

神武天皇に結び付けるのは、明らかに無理がある気がするが、なぜ、単純に「洋服とする」とせずに、このようなまどろっこしい論理を展開しているのか。それは、急速な服装の改革への反発を見越したものだった。日本史学者の刑部芳則氏は『洋服・散髪・脱刀 服制の明治維新』で、次のように分析している。

「洋服を採用するとなれば、公家や諸侯だけでなく、全国の士族からも反対が出ることが予想される。したがって、洋服を採用するとは明記せず、論理的に『王政復古』の服制である古代官服を想定させながら、実質的には洋式制服になることを示していたのである」

では、そんな反発が予想されているにもかかわらず、このような見た目の改革に、明治政府は、なぜこだわったのだろうか。その理由は2つある。

一つは、版籍奉還と同様に、身分制度の解消のためである。江戸時代は、髪型も服装も身分で決められていた。そのため、洋服を定着させることで、外見から公家・諸侯・藩士・平民の区別ができないようにしようと、明治政府は図ったのである。

そして、もう一つが「鹿鳴館外交」の目的と同様に、欧米諸国に対して「日本は未開国ではなく、文明国である」とアピールしなければならなかったためだ。

尊王攘夷を掲げて倒幕したとはとても思えないほど、明治政府はとにかく欧米諸国の反応を気にしていた。欧米に認めてもらうためには、明らかに変化が分かる髪型や服装の改革が不可欠だった。

ハーンの目には奇異に映った日本の欧化政策

明治初期は没落士族の奮闘ぶりがクローズアップされがちだが、この頃は、誰しもがドラスティックな価値観の転換を迫られて、困惑を抱えていたといってよい。

だが、日本の伝統文化を愛するハーンには、無理してまで欧米化する日本人の姿が奇異に映ったようだ。ハーンは妻の小泉セツに対してこんな調子だったと、『思ひ出の記』‎には記されている。

「日本に、こんな美しい心あります。なぜ西洋の真似をしますか？」

朝ドラ「ばけばけ」は、身近であるがゆえになおざりにしがちな日本文化の価値を、改めて感じさせてくれるきっかけになりそうだ。

