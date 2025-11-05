Image: Komorebi Mall

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

身の回りはデジタルガジェットでいっぱい。それに伴って増えるのが、たくさんの充電ケーブルや充電器たちです。バッグの中でケーブルが絡まるのはもうたくさん。そう考えている方に試していただきたいのがこの「Mag Plate Pro」です。

重量200g、厚さも18.5mmとコンパクトなのに、なんと最大6台ものデバイスを同時に充電できるスグレモノ。毎日の頼れる相棒「Mag Plate Pro」をご紹介します。

これ1台で、充電まわりがスッキリ

Image: Komorebi Mall

いざ使いたいときに見つからなかったり、絡まってイライラしたり…。こうしたケーブルの小さなトラブルを解決してくれる、かしこい充電アイテムが「Mag Plate Pro」です。

薄いボディには、iPhone、AirPods、Apple Watchを置くだけで充電できるワイヤレス充電エリアを搭載。さらに、本体にはLightningとType-C、2種類のケーブルも内蔵しています。わざわざケーブルを持ち歩く必要がないのは、本当に楽ちん。

Image: Komorebi Mall

最大6台まで同時に充電できることも大きな魅力。USB Type-C、Type-Aポートも搭載しているので、ワイヤレス充電非対応のデバイスだって有線でつないで充電OKです。たとえば、家族旅行でみんなのスマホを充電したいときなんかにも、きっと「Mag Plate Pro」が活躍してくれます。

薄くて軽いのに大容量

Image: Komorebi Mall

「多機能なモバイルバッテリーって、便利だけど重いんだよね…」そう思っていませんか？ 「Mag Plate Pro」は、そんなイメージを塗り替えてくれそうです。重さはたったの200g。スマホと同じくらいか、もしかしたらそれより軽いかも。ポケットに入れても、バッグに入れてもそんなに気にならず、いつも持ち歩く財布のような感覚で扱えるんじゃないでしょうか。

Image: Komorebi Mall

厚みもわずか18.5mmとスリムで、手のひらにすっぽり収まるコンパクトさ。でも、見た目に反してパワーは十分です。10000mAhの大容量バッテリーを内蔵し、iPhone 15 Proなら約2回、AirPods Pro 2なら約12.4回、Apple Watch 9なら約21.1回もフル充電できるんです。よく使うデバイスのバッテリー切れの心配も、これで解消ですね。

かゆいところに手が届く、便利な機能たち

Image: Komorebi Mall

「モバイルバッテリー自体も充電しなきゃ…」。デバイスが増えると、こんな悩みも出てきますよね。「Mag Plate Pro」は、パススルー充電に対応しているのが嬉しい。つまり、本体をコンセントにつないで充電しながら、同時にスマホやイヤホンも充電できるので、夜寝る前にセットしておけば、朝にはすべてのデバイスがフル充電完了です。

充電スピードも申し分なし。ワイヤレス充電は最大15W、ケーブルを使った有線充電なら最大22.5WのUSB PD（Power Delivery）に対応。「時間がない！」ってときでも、サッと充電できるのは心強いです。

Image: Komorebi Mall

スマホケースをつけたままでもワイヤレス充電できるのも、地味に嬉しいポイント。毎日使うものだから、ちょっとした手間が省けるのは大きなメリットですよね。

バッテリー残量がひと目でわかるLEDインジケーター付きなのも安心。「ちゃんと充電できてるかな？」なんて心配もありません。

本体表面はラバーコーティングされているので、置いたスマホなどを傷つけにくいのも嬉しい配慮。シンプルだけど、使う人のことを考えた機能が詰まった頼れるアイテムです。

これ1台で充電まわりがスッキリ。「Mag Plate Pro」についての詳細情報を、以下よりチェックしてみてください。

これ一台で充電完結。モバイルバッテリーの最適解、最大6台同時充電対応の薄型モデル 8,530円 20名様限定、一般発売予定価格より24％OFF machi-yaで見る

＞＞これ一台で充電完結。モバイルバッテリーの最適解、最大6台同時充電対応の薄型モデル

Image: Komorebi Mall

Source: machi-ya