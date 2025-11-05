日本の住宅事情にちょうど良さげ。

日常生活では味わえない、サーキットやストリートの爆走体験ができるレーシング・ゲーム。より本格的に運転気分を味わうには、ゲームパッドではなくハンドル・コントローラーやフットペダルがあると良いですね。

その究極系が、ゲームセンターにでもありそうなシミュレーター。コックピットを模してF1レースを追体験できますが…どれもデカくて置き場所に困りそうなものばかり。

デザイン性もコンパクトさも秀逸

KELAKOの「THE racing seat」はシンプルだけど美しく、コンパクトで一畳ほどのスペースに設置できるサイズ感です。

これは考えたなーと思うのは、ユーザーの周りを覆うF1風のキャノピー。下まで全てをカバーせずとも、ユーザーの視界がF1っぽければ見える範囲だけで没入感が味わえます。製造にかかる素材が減らせて軽量化にも貢献しますね。この部分はカーボンファイバーとグラスファイバーで作られ、軽くて丈夫。開閉で乗降できるようになっています。

機能美的に洗練されててイイなーと思ったら、レッド・ドット・デザイン賞 2025も受賞しているとのこと。納得です。

Image: KELAKO Engineering Ltd.

カスタマイズの幅が広い

ディスプレイは1面だけでも、3面くらい繋げてマルチにしてもOK。VRゴーグルをかけても良いですし、プロジェクターで前方に投影しても遊べます。

その他、追加のカスタマイズでは6点式シートベルトの設置、サブウーファーを付けてエンジン音を轟音で感じたり、シートに振動システムを取り付けることも。加速、ブレーキ、横方向のGを再現するモーション・システムに、カメラマウントを利用すれば配信やVlogの録画も可能です。

懐事情に合わせて、ちょっとずつアップグレードできるのは嬉しいですね。

他社のシミュレーターは

以前にはF1カーの前半分を切り取ったような、1,400万で買えるものや、流線型にこだわった、アストンマーティン設計の｢AMR-C01｣。4億超えのハイパー カー｢ウアイラ R｣を買った、選ばれし者だけが買える億万長者専用シミュレーターなんてのもありました。どれもハードル高めです。

お風呂のような居心地の良さ？

「THE racing seat」は2026年6月に発売予定で、価格はまだ公表されていません。かつて自作した人は約273万円で完成させていたので、それより上になるか下になるか？

しかしこれ、サイズ感とポジションがバスタブっぽくて、日本人には妙な安心感が味わえるのではないかと思うんですよね。この小ささなら、日本の住宅事情にもマッチしていますし？

Source: KELAKO Engineering Ltd. (1, 2) via MIKE SHOUTS