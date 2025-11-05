松田聖子、中森明菜、小泉今日子…最強の「’80 年代アイドルソング」を決めよう！

テレビ・ラジオから流れる彼女たちの歌声に誰もが夢中になった――

中森明夫×中川右介×スージー鈴木が徹底討論！

山口百恵（66）の引退と共に幕を開けた’80年代は松田聖子（63）に加え、中森明菜（60）、小泉今日子（59）、早見優（59）、松本伊代（60）ら「花の82年組」に『おニャン子クラブ』、斉藤由貴（59）、南野陽子（58）、浅香唯（55）に薬師丸ひろ子（61）と、国民的スターが綺羅星のように現れた「アイドル黄金時代」だった。

当時、アイドルのメインの仕事といえば歌番組とコンサート。今とはレコードやＣＤのセールスもファンの熱量も段違いの’80年代は、アイドルソングの絶頂期だった。

今回、FRIDAYはアイドル評論家の中森明夫氏、アイドルソングに造詣が深い作家の中川右介(ゆうすけ)氏、音楽評論家のスージー鈴木氏を招き、「最強の’80年代アイドルソング」をテーマとした鼎談を実施。「’80年代アイドルソング」から至高の名曲を選出した。

聖子と明菜が牽引した’80年代前半

中森：’80年代はアイドル史にとって重要な期間です。’78年に『キャンディーズ』が「普通の女の子に戻りたい」と電撃解散。山口百恵も’80年に引退しました。アイドルの「冬の時代」が到来かと思われたところに、松田聖子が彗星のごとく登場。その後、キョンキョンら「花の82年組」が出てきて全盛期に入るわけです。

スージー：その’80年代も前半と後半で雰囲気がガラッと変わりますよね。前半は新しいスターが次々と登場して賑やかでしたが、’85年に聖子が結婚してヒットチャートから離脱したことで、アイドルシーン全体が失速気味になります。

中森：’86年には、人気絶頂だった岡田有希子（享年18）が自殺するという痛ましい出来事もありました。

中川：そう考えると、聖子と明菜がシーンを牽引した’80年代前半は、音楽的に豊かな時代でしたね。松本隆氏（76）や秋元康氏（67）ら多くの才能とおカネがアイドルの楽曲に集中して投下されていましたから。

中森：そろそろ楽曲の議論に移りましょうか。まず聖子ですが、僕は『制服』を推したい。’82年に発売されたシングル『赤いスイートピー』のＢ面に収録されています。卒業をテーマにした名曲で、ファンの間でも評価が高い。

中川：作詞した松本隆氏は当初、卒業シーズンになったらＡ面とＢ面を入れ替えて長く売っていこうとしていたようですね。ところが、『赤いスイートピー』が売れすぎて、入れ替えのタイミングを逃したらしい。

スージー：その入れ替えが実現していたら、『制服』は卒業ソングとしてもっと知られていたでしょうね。中川さんは、聖子ならどの曲がお好きですか？

中川：シングルＡ面でアイドルポップスの王道という意味では『夏の扉』。明るく元気な曲で、コンサートで歌うと非常に盛り上がる。

スージー：作曲は財津和夫氏（77）。弾けるような曲調がいいですよね。コンサートの定番になるのも納得です。明菜はどうでしょうか？

明菜の才能が開花した曲

中森：聖子もそうですが、明菜はデビュー曲の『スローモーション』のセールスがパッとしなかったんだよね。

チャートで上位に入ったのは２作目の『少女Ａ』から。そういえば百恵もデビュー曲の『としごろ』は売れなかった。２曲目の『青い果実』で「何をされてもいい」と言い切ってしまう「青い性」路線に移行したことでヒットしました。明菜の『スローモーション』から『少女Ａ』という流れは、まるで’70年代の百恵を見ているようでした。

中川：楽曲としては、『北ウイング』がベストではないでしょうか。タイトルを自分で考え、作詞家と作曲家も明菜自身が指名した。『北ウイング』によって、明菜の才能は完全に開花しました。

スージー：明菜で最高の曲は何かと問われたなら、私は’85年の『ＳＯＬＩＴＵＤＥ』を選びますね。’80年代後半の明菜は、聖子が去った後のアイドルの冬の時代を一人で背負っていた。都会に住む女性の孤独な心情を歌った『ＳＯＬＩＴＵＤＥ』には、この時代の明菜の孤独が表現されているように感じます。

中森：聖子と明菜に次ぐアイドルといえば、小泉今日子でしょうね。’84年の『Ｔｈｅ Ｓｔａｒｄｕｓｔ Ｍｅｍｏｒｙ』や’86年の『木枯しに抱かれて』など名曲が多い。

スージー：そうですね。個人的には、猫に喩えた恋人に切ない恋心を歌いかける『夜明けのＭＥＷ』を推したいですが、アイドル史的な意味で言うと、やはり’85年の『なんてったってアイドル』になるんじゃないでしょうか。

というのも、この時期のアイドルは、聖子のようにお茶の間の１億人全員が好きになる存在ではなくなっていた。新しい形のアイドルが求められていた時期でした。そこに現れたのが、それまでのアイドル像を覆す″刈り上げヘアー″で『なんてったってアイドル』を歌うキョンキョンだったんです。

中森：確かに名曲は多いけど、象徴的な曲は『なんてったってアイドル』になってしまうね。

中川：薬師丸も小泉今日子に匹敵する人気がありましたが、彼女は女優の要素が強い。

中森：’83年の『探偵物語』は80万枚を超える売り上げを記録したけど、あくまでも映画ありきという印象があります。大阪に映画の舞台挨拶に行った際にファンが集まりすぎて機動隊が出動するなど、当時の人気はすさまじかったからね。僕の中では、薬師丸はアイドルではなく女優です。

それは原田知世（57）も同じ。彼女の代表曲である『時をかける少女』も大ヒットしたけど、自身が主演する映画の主題歌だった。

中川：では、薬師丸の『探偵物語』と原田の『時をかける少女』は「特別枠」ということにしましょうか。

中森明夫：’60年、三重県生まれ。’80年代半ばから「新人類」として注目を集め、「おたく」という語の生みの親としても知られる。近著に『推す力 人生をかけたアイドル論』（集英社新書）など

中川右介：’60年、東京都生まれ。映画、歌舞伎、クラシック音楽、歌謡曲についての本を多数執筆。最新刊は『松田聖子と中森明菜 1980年代に起きたアイドル革命』（朝日新書）

スージー鈴木：’66年、大阪府生まれ。BAYFM『9の音粋』月曜日に出演中。主な著書に『80年代音楽解体新書』（彩流社）、『恋するラジオ』（ブックマン社）など。近著に『大人のブルーハーツ』（廣済堂出版）がある