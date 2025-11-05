◇卓球WTTチャンピオンズ フランクフルト(4日〜9日、ドイツ)

卓球の国際大会・WTTチャンピオンズ フランクフルトが開幕。女子シングルスでは大会初日の現地時間4日、伊藤美誠選手と大藤沙月選手が1回戦に登場しました。

大藤選手(世界ランク14位)はシンガポールのゾン・ジエン選手(同40位)と対戦。前回のモンペリエ大会の1回戦でフルゲームの末敗れ、再びこの大会で激突。第1ゲーム、バックハンドを中心にコースをつき、接戦となるも11-9で先取します。第2ゲームはフォアハンドのミスを誘われ6-11で奪われるも、第3ゲームでは打点の速いバックハンドで4連続ポイントやフォアハンド攻撃がさえわたり11-5で取り返します。第4ゲームはリズムを崩され4-11で取られ再び最終ゲームへ。試合は互いに拮抗する中、10-9の場面でタイムアウト。タイムアウト後、大藤選手が思い切ったバックハンドを決め、ガッツポーズ。前回のリベンジを果たしました。

第2シードの伊藤選手(同9位)は、初戦でフランスのユアン選手(同28位)と対戦。ここまで2大会連続で初戦を敗退としている伊藤選手は第1ゲーム得意のサーブからのフォアハンドが決まり11-7で先取。第2ゲームは奪われ、第3ゲームでは接戦となる中、伊藤選手が速いテンポで左右に揺さぶったり、緩急をつけて11-8で取り返します。第4ゲームではレシーブでユアン選手に強打させない展開で流れをつかみ、11-3で3大会ぶりに2回戦進出を決めました。

【日本勢対戦カードと結果】▽1回戦

大藤沙月 3-2 ゾン・ジエン（シンガポール）

(11-9/6-11/11-5/4-11/11-9)

伊藤美誠 3-1 ユアン(フランス)

(11-7/8-11/11-8/11-3)

張本 美和ーチャン リリー（アメリカ）

早田ひなーチュ チョンヒ（韓国）