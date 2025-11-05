地元LAで優勝パレードを実施

米大リーグ（MLB）のドジャースは3日（日本時間4日）、地元ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）優勝パレードを実施した。敵地カナダ・トロントで歓喜の瞬間を味わってから2日後、地元で広がった光景に日本ファンから感心の声が漏れた。

ドジャースナインを、地元のファンが盛大に祝福した。選手やスタッフ、その家族らを乗せた2階建てのバスがロサンゼルス市内を移動。その後、本拠地ドジャースタジアムでのセレモニーも行われ、平日にもかかわらず大勢のファンが集結していた。

優勝パレードは、1日（日本時間2日）のWS第7戦からわずか2日後に“中1日”で開催。大規模な催しにもかかわらず、迅速な開催が話題に。スピード感に、X上には日本ファンの驚きや関心の反応が上がった。

「ドジャースのパレードのスピード感良いなぁ」

「日本じゃこのスピード感は無理か」

「ポストシーズンの日程といい、このスピード感が日本のプロ野球にはないよな〜」

「日本とはスピードが全然違うわ」

「優勝パレードまで早くね？中3日？日本だと半月くらいかからん？？」

「この段取りの良さのスピード感に驚かされる」

「スピード感って部分だけは手本になるかもなー」

「日本じゃパレードを即日できる気がしない」

「アメリカがうらやましい」

ドジャースは球団史上初となるWS連覇を達成。1998年から3連覇したヤンキース以来25年ぶりという偉業だった。



（THE ANSWER編集部）