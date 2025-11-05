サムスンの次期フラッグシップ機「Galaxy S26」シリーズが、2026年2月25日に米サンフランシスコで発表されると報じられています。

↑次期モデルの発表はそれほど遅くならないかも。

これは韓国メディアのMoney Todayが業界関係者への取材に基づいて報道。

2月25日は、前モデルのS25シリーズ（2025年1月22日発表）やS24シリーズ（2024年1月17日発表）より遅い時期になりますが、これまでの予想よりは早いタイミングです。

今回、発表の場を3年ぶりにサンフランシスコへ戻す理由について、サムスン関係者は「AIの中心地だから」と説明。同社モバイル部門の幹部も、S26シリーズが「次世代AI」を搭載すると語っており、その方向性と一致しているようです。

もともとサムスンは、S26シリーズで標準モデルをProに置き換え、S26 PlusをS25 Edgeの後継機として展開する計画を立てていたといいます。しかし、市場で薄型モデルの需要が伸び悩んでいることから、急遽「標準」「Plus」「Ultra」の3モデル構成に戻す決定を下したとのこと。この土壇場の変更により、発表スケジュールが混乱したと複数のメディアが報じています。

S26シリーズの全モデルにサムスン製チップExynos 2600が搭載される見通しです。ただし、アメリカ・中国・日本向けモデルにはクアルコムのハイエンドチップSnapdragon 8 Elite Gen 5が採用されるという見方も再び浮上しています。

サムスンはS26 Ultraのみ年末までに量産を開始し、ほかの2モデルは翌年1月から生産を始めると噂されています。このため、Ultraだけが先行発売されるのか、3モデル同時発売となるのかは現時点では不明です。

Source: Money Today via Phone Arena

