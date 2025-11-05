『べらぼう』招かれざる客は”蔦重の子供”…唯一無二の存在ではなくなった歌麿の決別【後編】

大河べらぼう第42回『招かれざる客』。

強固な大ヒット作品が欲しい蔦重（横浜流星）は大量発注を引き受け、断る歌麿（染谷将太）に「弟子に描かせ、お前がサインをすればいい」……と、クリエーターに無神経な提案をしてしまいます。

“大切に作品を描きのちに残したい”歌麿にとって、蔦重の絵の大量発注はまさに「招かれざる客」でした。

※【前編】の記事はこちら↓

【後編】では、蔦重にとっての「招かれざる客」となった、西村屋（西村まさ彦）と二代目・万次郎（中村莟玉）。

さらに、歌麿との絆を壊した蔦重の“お願い”、別離の決定的な原因となったもうひとりの「招かれざる客」を振り返ります。

NHK大河「べらぼう」公式サイトより

「一点一点を心を込めて大切に描きたかった」歌麿

歌麿の美人大首絵が売れ、商人から「うちの看板娘の絵を描いてくれ」と大量発注を受けた蔦重。「弟子に描かせサインだけすればいい」というデリカシーのない蔦重に対し、歌麿は、“一点一点を心を込めて大切に描きたいのに”と、クリエイティブの方向性の違いに悩みます。

蔦重は、前回、母・つよ（高岡早紀）に、「人のことをもっと大切にしなさい」という忠告をされたばかりですが、「歌麿のことを指している」とは気が付いていません。

歌麿は、以前、蔦重に「金繰りに行き詰まっている店を救いたいだけでしょ」と冷たく言い放ったこともあります。

仲直りはしたものの、その思いはどこかずっと心の中に秘めていたのでしょう。蔦重に対して「いい作品を作るという思いよりも、金儲けのことしか考えてない」という不満が再燃してしまったのでしょうか。

NHK大河「べらぼう」公式サイトより

西村屋が放つ「熱」と「猜疑心」に心揺れる

もやもやした思いを抱きつつも歌麿は、弟子に「自分の作品に似せて絵を描くよう」に申し渡します。お弟子さん「光栄です」と嬉しそうでしたね。

その表情を見て歌麿も、北尾重政（橋本淳）が言っていた「そのほうがあいつら（弟子たち）も喜ぶしな」という言葉が頭に蘇った……そんな感じの表情を浮かべてました。

重政先生のように、自分のこだわりを捨てて蔦重の話に乗ろうと決めたのかもしれません。けれども、そんな時、西村屋（西村まさ彦）が二代目として養子にした鱗形屋の息子万次郎（中村莟玉）を連れて訪れます。

以前、第七話『好機到来「籬の花」』のとき、まだ子供だった万次郎が登場していたのは覚えていますか。

お上に逮捕されてしまった鱗形屋。西村屋は「鱗形屋に代わり『吉原再見』を出す」という蔦重を邪魔するため、鱗形屋を訪れ妻子の前で細見の板木を売るように迫り、目の前に金をどんどん積み上げました。

そのとき、西村屋に対し「おとっつぁんでないと決められませんから」と、きっぱり断ったのが万次郎でした。「ん？」と驚く西村屋。万次郎の聡明さに、何かを見出したようにもみえました。だから養子に迎えたのだと思います。

歌麿に「絵を描いて欲しい」と頼む西村屋。蔦重との関係があるので受けられないと断る歌麿に、「歌麿の絵の大ファン」だという万次郎が、自分のアイデアを書き溜めた紙を差し出します。

そこには、火消しや鳶職などの江戸の「イケメン」を集めた画集、カラーでは当たり前なのであえて墨だけにした錦絵など、おもしろいアイデアが。歌麿も「これはおもしろい」と思ったようです。

確かに、錦絵は女性ばかりなので、イケメン大特集は売れそうですね。江戸では「男色」も流行っていたそうですし……。

歌麿は、万次郎の「蔦重のところだけでは、画風が狭まってしまうのでは」という言葉と、西村屋の「本来なら、蔦重の紋よりも歌麿先生の名前のほうが上に配置さえるべき。長い付き合いをいいことに、都合よく扱われてるとこもあんじゃございませんかね。」という猜疑心を植え付けるような言葉に影響を受けたようです。

このへんは、ずっと蔦重を恨んでいる西村屋らしい言葉でしたね。

歌麿は「今の自分があるのは蔦重のおかげ」と断ったものの、動揺している様子が見て取れました。

歌麿と万次郎。NHK大河「べらぼう」公式サイトより

定信の倹約作戦のせいで遊女の美人大首絵を作ることに

美人大首絵の大ヒットで商人が物の値段を高くし、それにともない他の店の物価も上昇してした状態を家臣に教えられ「まるで『田沼病』が復活したようで」と煽られて、カッとする松平定信（井上裕貴）。煽りに弱い“ふんどし野郎”ですね。

美人大首絵に看板娘の名前は入れてはいけない、入れていいのは遊女だけという令をだしたため、蔦重は版木を作り直ししなければならないはめに。起死回生のために「名前を入れても可」な女郎だけの美人大首絵を作るので、入銀してほしいと吉原の妓楼主たちに頭を下げます。

話し合いの結果、「蔦重が借金を返してくれないし、自分たちも金が苦しいから、入銀はできない。その代わりに、絵を描いて売れたらその売り上げを借金の返済分としてやる」ということになります。

そこで「吉原の女郎絵50枚で借金100両を帳消しに」との約束を交わしてしまいます。これは、絶対に先に歌麿に許可を得るべきでした。

伝えられた歌麿は「それ借金のかたに俺を売ったってこと？」「そんな話聞いてない、ありえねえだろ」と激怒します。当たり前でしょう。

歌麿と万次郎。NHK大河「べらぼう」公式サイトより

もう一人の「招かれざる客」は蔦重の子供

「ガキができたんだよ。身重のおていさんに苦労かけたくない。頼む！お前だけが頼りなんだ」とひたすら頭を下げ続ける蔦重。

これは「蔦重よ、それを言ったら絶対にだめだよ」と思った瞬間でした。長年の二人の間の絆がブッとちぎれた音がしました。

黙り込む歌麿の沈黙の時間が長かったですね。この間、心の中にはどのような思いが去来したのでしょうか。

歌麿にとって衝撃だったのは、蔦重が無理やり大量な仕事を押し付けることより、「自分のことを借金のかたに売った」という現実。これではまるで、金のために男に体を売らせた毒母親と同じ。

その母親と同様に、自分を売った蔦重に対する怒り……といよりも、絶望のほうが強かったでしょう。この「借金返すから絵を描いてくれ」というオファーをする蔦重そのものが、歌麿にとっては塩を撒いて返したいほどの「招かれざる客」でした。

さらに、歌麿にとってもう一人の「招かれざる客」は、蔦重とてい（橋本愛）の間にできた子供。蔦重とは一緒に仕事をしていい作品を残せるだけでいいと思っていたのに。そして、その作業は、妻のていにはできない、絵師である自分だけができることだったのに。

「あんたは私の息子」と呼び、子供時代からずっと求めていた母親の愛をくれた“おっかさん”こと、蔦重の母つよ（高岡早紀）の存在があって、蔦重と“兄弟”でいられると思っていたのに。

蔦重と唯一血が繋がった「子」という存在が登場する。歌麿は、もう「自分が蔦重の一番になることは絶対にない」と絶望したのだと思います。

歌麿と万次郎。NHK大河「べらぼう」公式サイトより

無理に作った笑顔で「蔦屋とは最後になる仕事」を引き受ける

頭を下げる蔦重に長い沈黙の後、「仕方中橋（しかたなかばし）」と地口で答える歌麿。「義兄さんの言うことは聞かねえと。俺は義弟だし」と、笑顔で答えます。非常に痛々しかったですね。

「恩に着るぜ義兄弟」と涙ながらに手を握り頭を下げる蔦重を見つめる歌麿。カメラは背後から映しているので表情はわかりません。このとき、どんな表情をしていたのでしょう。

怒りや絶望は通り越し、蔦重とは袂を分つ決意を秘め、口元だけ笑みを湛えているのか。

すべての感情を失ってしまった、冷たい表情をしているのか。

「さよなら、蔦重」と別れを告げる決意の顔をしているのか。

今まで蔦重は、幾多の試練を乗り越えてきました。

天才的なひらめきで、トレンドをいち早くキャッチし売れ筋を見極める才能を持ち、困難にぶつかっても突破してビジネスを成功させる粘り強さもあります。

けれども、自分のアイデアの実現に熱中すると、アーティストの心情には鈍感になり、いろいろな人を怒らせてきましたね。

今までの蔦重は、いつも「いい本を作りたい」「世の中の人を喜ばせるような作品を作りたい」と作品作りにこだわり、源内に言われた「書で世を耕す」ことに励んできたはず。

けれども、蔦重は店が、ていさんが、子供が……と、自分が抱えた個人的な事情を全面に持ち出しました。しかも、本来は絵師に承諾を受けるのが先なのに、歌麿には甘えてもいいという気持ちもあったのか、あまりにもないがしろにしてしまいました。

蔦重と二人でいい作品を世に残したい、まるでせみの抜け殻のようにきれいなものが残せればいいという歌麿の思いは伝わらず、蔦重は自分の店や妻子を守りたいという気持ちのほうが勝っている。絶望しかありません。

NHK大河「べらぼう」公式サイトより

「この揃い物描き終わったら、もう蔦重とは終わりにします」

と決意した歌麿。

ドラマでは、長い間の付き合いだった蔦重と歌麿。公式によると10月30日をもって撮影が終了したそうです。最初は若さとやる気でキラキラ輝いていた蔦重も、白髪頭で痩せ、落ち着いた日本橋の書店の主人という貫禄と歳を重ねた風貌に変わっています。これを演じ分けた横浜流星さんも、すごいですね。

今度、二人の間はどう変化していくのでしょうか。森下脚本がどう描くのか最後まで目が離せませんね。（まだまだ来年も続けて欲しい！と思いつつ）

※関連記事：

「べらぼう」に登場！蔦重の妻・てい（橋本愛）とは何者なのか？史実を紐解き、その生涯に迫る