『新作』待ってた、、！【大人のしまむら】40・50代がこなれる♡「秋冬の一軍アイテム」

【しまむら】の大人向けブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】から「素材やつくりにこだわった」（公式Instagramより）というPremiumラインが登場。大人女性が着やすいデザインはそのままに、さらに上質感があって品よく見えそうです。今回はそのなかから、秋冬の一軍になりそうなアウターとトップスをご紹介します。

大人コーデでヘビロテしたくなりそうなアウター

【しまむら】「コート」\10,989（税込 ）

ウールやカシミヤなどの天然素材を使用し、保温性があって柔らかそうな「コート」。デザインはシンプルで合わせやすく、高級感のある風合いが魅力です。オンオフ問わずに使えそうなクリーンさを備え、大人女性の着こなしにマッチ。裏地には吸湿・放湿性に優れた生地を使用しており、秋冬の一軍アイテムとして重宝しそうです。

きれいめにもカジュアルにもマッチする上質ニット

【しまむら】「セーター」 \7,689（税込）

カシミアなど上質素材を使用した「セーター」。優しいカラーで派手すぎず、さりげない華やかさをコーデにプラスできそうです。カジュアルなジーンズにもフェミニンなスカートにも合わせやすいのも魅力。一枚持っていると活躍してくれるはず。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M