【「ラブ トランジット」シーズン3インタビューVol.4 イッセイ】「頭がおかしくなりそうなほど」追い詰められた期間 努力の裏に元カノへの想い＜全話ネタバレあり＞
【モデルプレス＝2025/11/05】【ネタバレあり】Prime Videoにて独占配信中の恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』の最新作『ラブ トランジット』シーズン3の第7話と第8話（最終回）が10月30日20時より配信され完結した。モデルプレスでは参加した元カップル男女10人それぞれにインタビューを実施。参加理由や元恋人とお別れした理由からホカンスを経て元恋人への心境の変化と最終告白の決断の理由まで赤裸々に語ってもらった。4人目は格闘家・トレーナーのイッセイ（26）。＜Vol.4＞
※以下、『ラブ トランジット』シーズン3の全話ネタバレを含む。
本作はCJ ENM系列の韓国コンテンツ配信サービスTVINGのオリジナルシリーズである人気恋愛リアリティ番組『환승연애（乗り換え恋愛）』のフォーマットを元に、日本で製作された番組。参加者は交際期間や別れた時期、破局理由もそれぞれ異なる5組の元恋人たち。一度別れた恋人たちが再会し、約1ヶ月間ホテルでのホカンス生活を通して、過去の恋や、新たな出会いの間で揺れ動く姿を描く。
イッセイのX（元恋人）は、第3話にてモデルのミク（27）と明らかに。交際期間3年、別れて1年。格闘家のイッセイを支えてきた家族が、プライベートの過ごし方を心配し、度々イッセイとぶつかり、恋人のミクも間にはさまれ、様々なことに疲れ果てたことが破局原因だった。
復縁一直線なイッセイだが、ホカンスでの再会後も、ミクとの話し合いは平行線の状態が続いてしまう。新しい恋の期待も抱き参加したミクは、他の男性メンバーとデートを重ね距離を縮めるのに対し、イッセイは他の女性メンバーをデートに誘うこともなく、一途にミクを気に掛ける。気持ちを言葉にすることが苦手ということから、本を読んで言語化の勉強をしたりそのときの感情をメモにとったりと健気に変わろうとする姿勢がミクの心にも響き、見事復縁を叶えた。
― 現在のお仕事や活動について簡単に自己紹介をお願いします。
イッセイ：格闘家・トレーナーです。
― 参加した理由を教えて下さい。
イッセイ：ミクさんとよりを戻したくて応募して、僕の方からミクさんを誘いました。
― 誘うときに迷いや不安はありませんでしたか？
イッセイ：まず参加してくれるかはわからなかったし、参加できるとも思っていなかったので、軽い気持ちではないですが「やってみようかな」という気持ちで応募して、いざ決まったときは本当に驚きました。
― Xと別れてからの1年は恋愛していましたか？
イッセイ：していないです。競技ばかりで、普段は男友達とばかり遊んでいたので出会いもありませんでした。
― 改めてXとお別れした理由を教えて下さい。
イッセイ：終わり方は家族のことなどを含めていろいろなことが重なって、お互いのフラストレーションが溜まってタイミングも合わずにぶつかって別れました。
― 未練はありましたか？
イッセイ：やっぱり福岡という小さいコミュニティの中で生きているので共通の知り合いがたくさんいて一時期は向こうに相手がいるという話を聞き、もう関わることはないのかなと思っていたんですけど…。今までの恋愛では復縁するという選択肢はまずなかったんです。お別れの後に連絡を取ったことも、友達になったこともなかったのでこんな状況は初めてでした。
― それぐらい忘れられない存在だったんですね。
イッセイ：やっぱりどこか頭の片隅にはありました。
― ホカンスが始まって新しい恋を探そうという気持ちにはなりませんでしたか？
イッセイ：最初からなかったです。女性メンバーよりも男性メンバーの方が気になって、それもミクさんを取られるからとかじゃなくて上手くやっていけるかなという心配の方が勝っていました。自分は心を閉ざしがちで、仲良くなれないと自分から話しかけないし距離を取ってしまうタイプなので、ホカンスでやっていけるか不安でしたが、男性も女性も良い人ばかりで安心しました。本当にみんな親友になりたいと思うメンバーでした。
― ミクさんがモテていたことへの嫉妬はありませんでしたか？
イッセイ：そうなることはわかっていたので覚悟はしていました。1ヶ月恋愛に向き合うという経験は今までなかったし、10人で恋愛をするためにホカンスに来ているので、何をしても全部恋愛に結びつけちゃうんですよ。ミクさんが誰かと話しているときの反応1つとっても好意なのかただの返答なのかわからなくて気になって、あの期間は頭がおかしくなりそうなほど恋愛に向き合っていました。だから途中から自分が何を話しているか分からなくなってしまって。ミクさんのことも周りへの気配りも同時に考えてしまって頭がパンクして、話したい言葉が出てこなくなったので本を読み出したんです。ただそれも頭に入らず、何度読み返しても文字をなぞっているだけで「俺って今何も頭に入らないんだな（笑）」とそのぐらい追い詰められていました。
― それは今までの生活と全然違ったから？
イッセイ：そうですね。格闘技はもちろん考えて作戦を立てることもありますが、それよりも感覚で動くことが多く、何かを考えて動くというよりは一瞬の判断で戦う世界なんです。指導でも体で教える場面が多かったんですけど、言葉にして伝えることは指導にも繋がるのでその重要性を痛感しました。伝わらないと意味がないので、人と接する中ですごく勉強になりましたね。
― イッセイさんが言語化についての本を読む場面は最後に出てくるんですが、元々持ってきていた本だったんでしょうか？
イッセイ：いや、時間があるときに本屋で買いました。みんなを見ていると、言葉にするのが上手で、伝え方もまっすぐでありながらちゃんと気遣いができる言葉をかけるんです。僕は何でも口に出してしまうし、ワードセンスが他の人と比べてないなと思ったし、想いはちゃんと伝えなきゃと思ったので参考になる本を探しました。
― そこからメモを取り出した？
イッセイ：そうです。その日起きたことを全部日記に書くようにしました。小さなノートに書き出して、見返したときに「あのときこう感じていた」と思い出せるように。覚える力がないのであれば書けばいいと思って。でもそれに気づいたのが最後の方だったので、もっと早く始めていれば相手の気持ちに寄り添うことができたのかなと思います。
― ミクさんが一番気にされていたご家族との関係性について、ホカンス参加前はどう考えられていましたか？
イッセイ：家族のこともミクさんのことも考えなくちゃいけないから、1ヶ月間どう解決するか悩みました。（インタビュー時点では最終話配信前のため）まだ僕の家族とは会っていないんですが、家族がいないところで話を進めても現実的ではないので、そこはこれからではありますが、結婚を前提にという想いは家族に絶対に伝えようと思っています。それで反対するような親ではないし、あとは僕の頑張り次第だと思います。
― 実際にホカンスで再会して、ミクさんが考えていたお別れの理由や気にされていた部分の認識は合っていましたか？
イッセイ：完璧には一致していませんでした。男性目線と女性目線は違うし、ちゃんと寄り添うべきだなと思いました。確かに付き合っていた当時、胸を張ってミクさんを支えられたかと言ったら100％寄り添えたと言えないので、本当にこれからが大事だと思っています。家族のこともそうだし、試合結果も含め実力で示したいと思っていて、プレッシャーというより、そうしていけば楽しい未来が見えると思うから思い切り頑張ります。
― 最終告白の際、自信はありましたか？
イッセイ：なかったです。何人から告白されているかもわからなかったですし、最後までどう思っていたかは正直わからなくて。求められていたことはその場では言えるけど、結果はすぐには出ないし、家族との関係だってその場で保証できない。僕が「頑張る」と伝えてもミクさんが納得するのかなと不安ではありました。もし今すぐ家族と会えるなら、その場で話して進められるけれど、告白の時点でそれはできなかったのでミクさんもすごく心配だったと思うけど、本当に最後までどうなるかわかりませんでした。
― ではホカンスに参加して、一番成長した部分や学んだことを教えて下さい。
イッセイ：完璧にはできていないんですけど、言葉にして伝えること。いつもは毎日格闘技の練習や指導しかしていなくてルーティンで回っているんですけど、ホカンスではあんなに人と接することがない経験ができたと思います。これからも相手の気持ちに寄り添える言葉選びを心がけます。あとはこれからミクさんをもっと大事にしていきたいです。
― ありがとうございました。
なお、復縁後のカップルの近況について聞いたカップルインタビューも配信予定。
(modelpress編集部)
ミク：27歳／モデル
みゆう：26歳／SNSマーケティング
しおり：32歳／俳優
ひなこ：28歳／会社員
ユリ：29歳／パックパッカー
ヒロ：26歳／経営者
ひろき：31歳／会社員
イッセイ：26歳／格闘家・トレーナー
ゆうや：29歳／不動産営業
ユウマ：31歳／モデル・俳優
ヒロ＆みゆう：交際期間3年2ヶ月、別れて10ヶ月（第2話で発表）
イッセイ＆ミク：交際期間3年、別れて1年（第3話で発表）
ひろき＆ひなこ：交際期間1年8ヶ月、別れて1年5ヶ月（第4話で発表）
ユウマ＆しおり：交際期間9ヶ月、別れて4年1ヶ月（第1話で発表）
ゆうや＆ユリ：交際期間4年4ヶ月、別れて6年10ヶ月（第5話で発表）
配信開始日：2025年10月16日（木） 20時より独占配信中
話数：全8話
10月16日（木）20時 第1話−第3話
10月23日（木）20時 第4話−第6話
10月30日（木）20時 第7話−第8話
