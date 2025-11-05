野村康太、半年で8kg増量からの3kg減量 役作りからシフトチェンジしたストイックな筋トレ事情【1st写真集「暁紀」インタビュー前編】
【モデルプレス＝2025/11/05】俳優・モデルの野村康太（のむら・こうた／21）が、1st写真集「暁紀」（読み：あかつき／講談社）で見せる肉体美。役作りからのシフトチェンジで8kg増量した後に減量――。撮影に向けて実行したストイックな身体づくりの全貌を明かす。 【インタビュー前編】
本作は「はじめての一人旅」をテーマに、韓国・ソウルの様々なシチュエーションで撮影。21歳の等身大で無垢な表情はもちろん、184cmの高身長と鍛え上げられた肉体美も収めた1冊となっている。タイトル「暁紀」には、いつか行ってみたかったという韓国での旅の記録、そしてこれからの活躍が期待される野村の「夜明け」という意味が込められている。
― 写真集のテーマを「はじめての一人旅」にした理由を教えてください。
野村：ずっと韓国に行ってみたくて、一人旅をしたことがなかったので、初めての韓国で、初めての一人旅で…このテーマになりました。
― 韓国での撮影はいかがでしたか？
野村：ロケ期間中ずっと楽しくて「帰りたくない」と言っていました。
― 普段から鍛えられていると思いますが、写真集に向けてはどのように身体づくりを行いましたか？
野村：元々役作りで筋トレをしていた途中で、写真集に向けて一度シフトチェンジをしました。3週間くらい前から食事制限をして、少しだけ脂肪を落としながら鍛えていきました。
― 役作りと写真集では鍛え方は変わりますか？
野村：週に4回筋トレに行くようになりました。「今日は胸の日」「今日は背中の日」「今日は腕の日」と部位ごとに分けてやっています。
― 数字面での変化はいかがですか？
野村：体重は半年で8kgくらい増えて、そこから3kgくらい落としました。一度太って脂肪と筋肉をつけて、脂肪だけ減らす作業をしていました。
― ドラマや映画を見るのが好きで芸能界に興味を持ち始めたとのことですが、俳優一直線になったきっかけや、思い出深い作品はありますか？
野村：人に褒められることが好きだったので、「チヤホヤされるためには芸能人になるんだ」という思いがありました（笑）。菅田将暉さんが主演の「3年A組 -今から皆さんは、人質です-」（日本テレビ系／2019）を観て、僕自身たくさんの影響を受けたので、「僕もこうやって世の中に影響を与えられるような存在になりたい」と思いました。
― 先日の「GirlsAward」では、「メンズノンノ（MEN’S NON-NO）」スペシャルステージにて、新メンズノンノモデルが発表されました。野村さんもだんだんと先輩の立場になっていると思いますが、ご自身の中で理想の先輩像はありますか？
野村：よくご飯を食べに行く年上の友達がいるのですが、その方は男気がありますし、ダサいことはしない。かといって真面目すぎず、おちゃらける部分はおちゃらけて、すごく優しい方なので、僕もそんな先輩になりたいです。
― モデルプレス読者には今、夢を追いかけている方もたくさんいます。最後に、野村さんが思う夢を叶える秘訣を教えてください。3月のインタビューでは、信じること、考えて努力すること、周りに感謝することとおっしゃっていました。
野村：基本的には変わらないですが、段階を作ること。一つ最終的なゴールを作りますが、そこに一気に向かうのではなくて、まずは一つひとつクリアしていくことを続けると、叶えられると思います。僕もまだできていないですが、実践していきたいです。
― 今の夢を教えてください。
野村：スターになりたいです。
― 野村さんが思い描いているスターとは？
野村：とにかく周りの方々に愛されて、応援されるような、山崎賢人さん（ ※「崎」は正式には「たつさき」）のようなスターになりたいです。
2003年11月30日生まれ、東京都出身。「MEN'S NON-NO」専属モデル。2022年、「新・信長公記〜クラスメイトは戦国武将〜」（日本テレビ）でデビュー。主な出演作は、ドラマ「パーフェクトプロポーズ」（フジテレビ／2024）、「その着せ替え人形（ビスク・ドール）は恋をする」（MBS・TBS系／2024）、「クジャクのダンス、誰が見た？」（TBS／2025）、「ディアマイベイビー〜私があなたを支配するまで〜」（テレビ東京／2025）、「パラレル夫婦 死んだ“僕と妻”の真実」（カンテレ・フジテレビ系／2025）など。2025年5月には映画単独初主演となる「6人ぼっち」が公開された。
