ÌîÂ¼¹¯ÂÀ¡¢¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¤È¤Î¥¥¹¥·¡¼¥óÁ°Æü¤Ë´Ñ¤¿´Ú¥É¥é¡Ö¼ê¤Î»È¤¤Êý¤äÉ½¾ð¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ú1st¼Ì¿¿½¸¡Ö¶Çµª¡×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸åÊÔ¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/05¡Û1st¼Ì¿¿½¸¡Ö¶Çµª¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¤¢¤«¤Ä¤¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦ÌîÂ¼¹¯ÂÀ¡Ê¤Î¤à¤é¡¦¤³¤¦¤¿¡¿21¡Ë¡£2022Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Èà¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¼´¤¬´°À®¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖÉ×¤Î²ÈÄí¤ò²õ¤¹¤Þ¤Ç¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡¿2024¡Ë¡£½÷Í¥¡¦¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òµ¡¤Ë»Å»ö¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ËÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸åÊÔ¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌîÂ¼¹¯ÂÀ¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤¿ÆùÂÎÈþ
ËÜºî¤Ï¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î°ì¿ÍÎ¹¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç»£±Æ¡£21ºÐ¤ÎÅù¿ÈÂç¤ÇÌµ¹¤¤ÊÉ½¾ð¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢184cm¤Î¹â¿ÈÄ¹¤ÈÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿ÆùÂÎÈþ¤â¼ý¤á¤¿1ºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö¶Çµª¡×¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤«¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´Ú¹ñ¤Ç¤ÎÎ¹¤ÎµÏ¿¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÌîÂ¼¤Î¡ÖÌëÌÀ¤±¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½ ¹¥¤¤Ê´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Î¥í¥±ÃÏ¤Ç¤â»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÌîÂ¼¡§¡Ö¥È¥Ã¥±¥Ó¡Á·¯¤¬¤¯¤ì¤¿°¦¤·¤¤Æü¡¹¡Á¡×¡ÖÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡×¡ÖÎø¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥á¥À¥ë¡ÁËÍ¤¬Îø¤·¤¿¥¥à¡¦¥Ü¥¯¥¸¥å¡Á¡×¡Ö¥½¥ó¥¸¥§ÇØÉé¤Ã¤ÆÁö¤ì¡×¡Ö¥¥ó¥°¡¦¥¶¡¦¥é¥ó¥É¡×¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¡½ ´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤´¼«¿È¤Î±éµ»¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÌîÂ¼¡§¥¥¹¥·¡¼¥ó¤ò»£±Æ¤¹¤ëÁ°Æü¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ê¤Î»È¤¤Êý¤äÉ½¾ð¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÉ×¤Î²ÈÄí¤ò²õ¤¹¤Þ¤Ç¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡¿2024Ç¯¡Ë¤Î»£±Æ¤ÎÁ°Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¥àÈë½ñ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤Ê¤¼¡©¡×¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤È¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤ò´Ñ¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¼ÂºÝ¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¼ê±þ¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÌîÂ¼¡§¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤«¤é¡Ö¤¹¤´¤¯¿§µ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ê±þ¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¡ÖÉ×¤Î²ÈÄí¤ò²õ¤¹¤Þ¤Ç¡×¤Ç¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬Å¾µ¡¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Î»ÑÀª¤ä¸ÀÍÕ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÌîÂ¼¡§²¿¤«¤é²¿¤Þ¤Ç120¡ó¤ÎÎÏ¤Ç¡¢°ìÀÚ¼ê¤òÈ´¤«¤º¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¤ª¼Çµï¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÏÎÏ¤òÈ´¤¯¤È¤¤ÏÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤È»ý¤¿¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ÏÄ«¤«¤éÌë¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È120¡ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÎÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤â¡Ö¸«½¬¤ï¤Ê¤¤ã¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¸½¾ì¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÌîÂ¼¡§ËÍ¤¬±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤í¤¤¤íÇº¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤ª¼Çµï¤ÎÃÊ¼è¤ê¤ò¤·¤¿¸å¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤³¤¬¤¢¤Þ¤ê¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤ÈÁêÃÌ¤·¤¿¤é¡Ö¤¸¤ã¤¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢ÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¾¾ËÜ¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¤ò·Ð¤ÆÌó1Ç¯¡¢ÍÍ¡¹¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÉ×¤Î²ÈÄí¤ò²õ¤¹¤Þ¤Ç¡×¤Î·Ð¸³¤¬³è¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÌîÂ¼¡§³è¤¤Æ¤¤¤ë½Ö´Ö¤·¤«¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡ÖÉ×¤Î²ÈÄí¤ò²õ¤¹¤Þ¤Ç¡×¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£±éµ»¤Î¼´¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Á´Éô¤¬³è¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ º£¸åÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤Ìò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÌîÂ¼¡§Îø°¦±Ç²è¤È³ØÀ¸¥â¥Î¡¢¡ÈÀÄ½Õ¡ª¡É¤È¤¤¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¼ã¼êÇÐÍ¥¤¿¤Á¤ÈÀÚâøÂöËá¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ì¤Ä¤ÎºîÉÊ¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ µó¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤´¼«¿È¤Ç¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÌîÂ¼¡§¡ÖºÇ¹â¤Î¶µ»Õ 1Ç¯¸å¡¢»ä¤ÏÀ¸ÅÌ¤Ë¢£¤µ¤ì¤¿¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿2023¡Ë¡¢¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×¡ÊTBS·Ï¡¿2025¡Ë¤ÏÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¡ÖÎÉ¤¤¤Ê¡¢½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ Æ±À¤Âå¤ÎÇÐÍ¥¤ÎÊý¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦Êý¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÌîÂ¼¡§±üÊ¿Âç·ó¤¯¤ó¤Ï¤¹¤´¤¯¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¶¦±é¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢º£ÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÌîÂ¼¤µ¤ó¤¬Èá¤·¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿ÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌîÂ¼¡§¤É¤¦¤·¤¿¤éº£¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤òÃµ¤¹¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤ª¼Çµï¤Î¤³¤È¤ò²¿¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤³¤Î»Å»ö¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¼¤á¤ë¤Ê¤éÁá¤¯¼¤á¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¤ª¼Çµï¤Î´¶³Ð¤¬ÄÏ¤á¤Æ¡Ö¤ª¼Çµï¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤¤¤ó¤À¡×¤È»×¤¨¤¿¤³¤È¤È¡¢ºîÉÊ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¤½¤ó¤Ê»þ´ü¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ï¤É¤¦ÊÑ²½¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÌîÂ¼¡§¸ÀÍÕ¤ÇÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´¶³ÐÅª¤Ë´¶¾ð¤Î¾è¤»Êý¤¬ÄÏ¤á¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Î¸½¾ì¤Ç¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤Æ¡¢ËÍ¤â°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î»Å»ö¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
2003Ç¯11·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¡ÖMEN'S NON-NO¡×ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¡£2022Ç¯¡¢¡Ö¿·¡¦¿®Ä¹¸øµ¡Á¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤ÏÀï¹ñÉð¾¡Á¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¿2024¡Ë¡¢¡Ö¤½¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¿Í·Á¡Ê¥Ó¥¹¥¯¡¦¥É¡¼¥ë¡Ë¤ÏÎø¤ò¤¹¤ë¡×¡ÊMBS¡¦TBS·Ï¡¿2024¡Ë¡¢¡Ö¥¯¥¸¥ã¥¯¤Î¥À¥ó¥¹¡¢Ã¯¤¬¸«¤¿¡©¡×¡ÊTBS¡¿2025¡Ë¡¢¡Ö¥Ç¥£¥¢¥Þ¥¤¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡Á»ä¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡Á¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¿2025¡Ë¡¢¡Ö¥Ñ¥é¥ì¥ëÉ×ÉØ¡¡»à¤ó¤À¡ÈËÍ¤ÈºÊ¡É¤Î¿¿¼Â¡×¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿2025¡Ë¤Ê¤É¡£2025Ç¯5·î¤Ë¤Ï±Ç²èÃ±ÆÈ½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë¡Ö6¿Í¤Ü¤Ã¤Á¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
