じっと見つめ合っていた2匹の猫が次の瞬間…まさかの展開に反響を呼んでいます。 「喧嘩が始まるのかと思った」「とっても可愛いです」といったコメントが寄せられました。

【動画：じっと見つめ合っていた2匹の猫→喧嘩になるかと思いきや、次の瞬間…】

じっと見つめ合う2匹の保護猫

TikTokアカウント『ぺこりん』では、じっと見つめ合う2匹の保護猫の微笑ましい様子が紹介されています。

ある日、お部屋でのんびりと過ごしていた兄弟の「大（だい）」ちゃんと「海（かい）」ちゃん。すると突然、2匹は向かい合って動かなくなり、じっとお互いを見つめ始めました。

まるで時間が止まったかのように見つめ合う2匹。大ちゃんは上体を少し起こし、海ちゃんは背筋をピンと伸ばして緊張気味。思わず「このあとケンカになるのでは…？」と心配になる場面です。

しかし、次の瞬間、2匹が取った行動はとても穏やかで可愛らしいものでした。しばらく見つめ合ったあと、海ちゃんはくるっと身体を反転。大ちゃんの目の前にお尻を向けて寝転がったのです。

すると大ちゃんは、海ちゃんのお尻をふんわり枕にしてスヤスヤ。どうやら眠気には勝てなかったようです。

ピリッとした空気から一転、思わず笑顔になってしまう癒しの展開でした。

喧嘩が勃発するときも...

ほかの投稿では、大ちゃんと海ちゃんの“じゃれ合いバトル”の様子も紹介されています。

普段はおっとり穏やかな2匹ですが、ときどきストレス発散を兼ねて軽く取っ組み合いをすることもあるのだとか。喧嘩の前には、今回もやっぱりじっと見つめ合うところからスタートです。

いざ始まると、いつも強いのは海くん。俊敏な動きで大ちゃんを押さえ込み、この日も見事に勝利を収めたようです。

喧嘩するほど仲がいい！

さらにほかの投稿でも、大ちゃんと海くんの“兄弟バトル”の様子が紹介されています。

この日は、大ちゃんの方から喧嘩を仕掛けたのだとか。勢いよく飛びかかる大ちゃんでしたが、結果はやはり海くんの勝利。最後は大ちゃんがコテンと転がされ、海くんの貫禄が光る結末となりました。

激しいように見えても、どこか微笑ましい2匹のやりとり。仲良しだからこそ安心してできる“猫らしいコミュニケーション”なのかもしれません。

冒頭の2匹が見つめ合う投稿には、「にゃんプロが始まるのかと思ったら、仲良く寝てて可愛い」「1列に並んでるの可愛すぎ」「連結汽車ぽっぽ！可愛いなあ」などのコメントが寄せられ、2匹に癒される方が続出しています。

TikTokアカウント『ぺこりん』では、大ちゃんと海ちゃん、そして同居猫のまるちゃんの日常を見ることができます。

大ちゃん、海ちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ぺこりん」さま

執筆：犬山莉緒

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。