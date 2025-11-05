今年も待ってたよーーーーッッ！！【ミスド】今食べたい♡「最新ポンデ」

【ミスタードーナツ】では、毎年おなじみの冬限定商品が今年も解禁に。高級感のあるショコラの味わいを楽しむ「ポン・デ・ショコラ」は今年、定番の味を含めた4つのラインナップで登場しています。そこで今回は、毎年大好評の「最新ポンデ」のラインナップをそれぞれ紹介します。

1つ目はやっぱりこの味から

定番の「ポン・デ・ショコラ」は、今年もしっかりショコラ感が味わえる仕上がりです。公式サイトによると「ヘーゼルナッツ風味とバニラ風味が隠し味」になっているんだそう。生地にグレーズをコーティングしただけのシンプルさは、何個でも食べたくなる味に仕上がっていますよ。

より濃厚なショコラ体験を

こちらもシリーズ定番メニューとなっている「ポン・デ・ダブルショコラ」。ポン・デ・ショコラ生地にチョコレートをコーティングしているため、チョコレートをさらにしっかりと味わいたい方におすすめです。チョココーティングがあるかないで風味の強さが違うため、ぜひポン・デ・ショコラと食べ比べてみてください。

今シリーズ唯一の新メニュー！

シリーズ唯一の新作メニュー「ポン・デ・濃厚ショコラカスタード」は、ポン・デ・ショコラ生地にショコラカスタードクリームを絞り、チョコレートでコーティングした一品。トッピングにチョコクランチを使っているため、生地のもちもち感とチョコクランチのザクザク感、2つの食感の違いも楽しめる仕上がりになっています。

今年はさらに生チョコ感がパワーアップ

昨年大好評だった「ポン・デ・生チョコショコラ」は、前回よりも生チョコの風味がコク深くなって再登場。実食した@ftn_picsレポーターHaruさんも「口の中でとろける濃厚な生チョコがドーナツとマッチ。たまらない美味しさでした」と大絶賛です。高級感のある美しいビジュアルは、手土産にも喜ばれそう。

今年もいよいよ始まった【ミスタードーナツ】の「最新ポンデ」。2026年2月下旬まで販売を予定しているため、まだまだ長く楽しめそうですよ。1年に一度だけ楽しめるリッチなショコラの味わいをぜひ堪能してください。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる