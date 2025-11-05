飼い主さんがドアを開けるとまさかの光景が飛び込んできたそうで...？まるで「やんのか？」とでも言うような威圧的なポーズが面白すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で１５１万表示を突破し、「どーやったらこのよーなヤんのかポーズが！」「拳でわからせてくるタイプ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：ドアを開けたら、待ち構えていた黒猫…とんでもなく強そうな『まさかのポーズ』】

新しい「やんのか？！」ポーズ

Xアカウント「yamato house」に投稿されたのは、強そうなポーズで飼い主さんを待ち構えていたという黒猫の『ヤマト』ちゃんの様子です。

飼い主さんがドアを開けると、首を前に出し、低い姿勢で飼い主さんの方をジッと見るヤマトちゃんがいたのだとか。ヤマトちゃんは右肩を張り、右肘を直角に曲げて威張るように手を床につけて待ち構えていたのだといいます。まるで『やんのか？』と言わんばかりのポーズに、飼い主さんはヤマトちゃんがこのまま向かってくるのではないかと思ったそうです。

子猫がやんのかステップをする光景は見かけますが、あまりにも直接的に『やんのか？』と言いそうなヤマトちゃんのポーズを見て笑ってしまいました。

強そうなポーズをとっていたヤマトちゃんですが、他の投稿ではオシャレなご飯と一緒に愛らしいポーズをキメるヤマトちゃんをたくさん見ることができました。素敵なテーブルクロスを敷いた机のふちに手をかけ、パンやフルーツを眺めるヤマトちゃんはとても可愛らしかったです。どんなポーズでも上手にキメてしまうヤマトちゃんなのでした。

いつもキマッてるヤマトちゃん

ヤマトちゃんの「やんのか？」ポーズを見た方たちから「やんのかギアセカンド！！」「カラスゴリラみたい」など、大喜利のようにユーモア溢れる声が多く寄せられていました。

ヤマトちゃんの新たなポーズも楽しみで仕方ないです。

Xアカウント「yamato house」では、猫のヤマトちゃんのオシャレな生活の様子が投稿されています。ヤマトちゃんの様々な愛らしいポーズから目が離せません。

写真・動画提供：Xアカウント「yamato house」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。