俳優の村田充(48)が４日までに、自身のインスタグラムを更新。「更新してきました」と免許証の写真を公開した。



【写真】まじか！免許証の証明写真がカッコよすぎるんだが

村田がアップしたのは一級の小型船舶操縦免許証で、免許番号など以外の氏名や生年月日もしっかりと見えている。黒のシャツに金髪の黒のアッシュになった短めのヘアスタイルで、正面を見据えた目力のある免許写真となっている。



普通、写りが悪すぎる証明写真に仕上がることも多いが、村田はさすが撮られ慣れている俳優。フォロワーも「免許証の写真なのにかっこいい！」「免許証の写真の写りが良すぎます」「免許証に写ってる充さんめちゃくちゃかっこいい」と感嘆の声が並んだ。さらにはあまりの出来映えに「証明写真ぜひグッズ化お願いします」との声もあがっていた。



村田が取得しているのは一級で、二級と操縦できる船舶の大きさはともに総トン数20トン未満(プレジャーボートは24メートル未満）と違いはないが、二級が沿岸より５海里未満(9.26キロ)なのに対し、一級では100海里(185.2キロ)まで航行が可能で、クルージングなど外洋での本格的なマリンレジャーが楽しめる。



（よろず～ニュース編集部）