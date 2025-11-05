モデルでタレントのpecoが4日までに、自身のインスタグラムを更新。タレントで友人のぺえに手伝ってもらい、息子のリンク君と3人で自宅にクリスマスツリーを飾ったことを流暢な英語で報告した。



【写真】一般家庭とは思えない豪華なツリー！流暢な英語で動画をアップしたpeco

pecoは1分強の動画の全編を英語でナレーションし、英語と関西弁の字幕を付けてアップ。できるだけ長い間ツリーを楽しみたいことから11月の頭に設置。だがツリーが重い上に2階まで運ばなければならないことから「I’ve poweful frie been asking my friend Peey to help set up tree(やさしくてパワフルなぺえにツリー出すの手伝ってもろてんねん）」「for the past three years.(もう３年くらいな）」と2023年7月にpecoの元夫でパートナーのryuchellさん他界後はぺえに手伝ってもらっていることを明かし、「it’s bee so helpful for us(ほんっまに助かってるねん）」と感謝した。



ふだんはバッチリメークのぺえも、この日はスッピンで髪を振り乱し力仕事モード。またpecoとリンク君はクリスマスカラーの赤いトレーとシャツで終始笑顔。フォロワーも「りゅうちぇるも喜んでる♡とゆーか一緒に飾り付けしてると思う」「もう3年ってところで涙してしまった」とryuchellさんを偲んでいた。成長してきたリンク君の姿にも「りゅうちぇるをちっちゃくしたみたいでとても可愛い 耳まで似ている～」「おでこがりゅうちぇる似♡」「息子ちゃんりゅうちぇるに益々似てきた」とパパそっくりなってきたことに驚きの声があがっていた。



またpecoのナレーションに「関西弁英語翻訳付きめっちゃ頭に入りやすい」「日に日に上達してて尊敬」「発音、ネイティブみたい」といった声があがった。



