伊藤洋輝がバイエルンのトレーニングに復帰

ドイツ・ブンデスリーガのバイエルン・ミュンヘンに所属する日本代表DF伊藤洋輝が、もうすぐ復帰できるかもしれない。

ブンデスリーガの公式Xがバイエルンの練習に復帰した伊藤の様子を公開した。

2024年夏にドイツ1部シュツットガルトからバイエルンに加入した伊藤だが、ドイツ最高峰のクラブに加入してからは負傷が続いていた。プレシーズンマッチで中足骨を骨折すると、今年2月にようやく復帰して公式戦に出場。しかし、3月末に再び中足骨を骨折し、完全復帰は今シーズンまでずれ込んだ。

バイエルンに加入して1年以上が経つ伊藤だが、これまで公式戦8試合出場1得点と期待された活躍はできていない。しっかりと負傷を完治させ、リーグ連覇を目指すクラブに貢献したいところだ。

映像ではチームメイトたちとともにグループでリフティングをしている伊藤の姿が。バイエルン公式Xでも実戦的なパスワークのトレーニングをこなす伊藤の姿があった。

SNSでは「復帰が待ち遠しいね」「これは朗報」「活躍を期待したい！」「イトウが実在した！」「良い雰囲気」「チームに戻ってきた感動」といった声が寄せられた。1日にはバイエルンも公式「X」で伊藤がボールを蹴る様子の写真とともに「チームトレーニングにおかえり、ヒロキ」と復帰を示唆する投稿をしていたが、日本代表でも期待のかかるDFの早期実戦復帰が期待される。（FOOTBALL ZONE編集部）